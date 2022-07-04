РФ б'є по Україні "ядерними ракетами": у ГУР назвали причину

РФ завдає ракетних ударів по Україні / Скріншот відео з youtube.com

По Україні російські окупаційні війська завдають ударів за допомогою дальньої бомбардувальної авіації, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Як підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна, росіяни завдають ударів здебільшого старими радянськими ракетами.

"Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр – це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою. Ось і вся відповідь. Вони в принципі не мають тієї точності, яку хотіли б мати", — сказав співрозмовник.

За словами начальника ГУР, йому відома інформація про кількість цих ракет, але її не слід поширювати.

"Чи буде ракетна загроза з нами ще довго? На жаль, вона є на даному етапі", — додав Буданов.

читайте також"Держава-терорист": Зеленський назвав причину руйнування РФ міст України

Нагадаємо, 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети потрапили в дев'ятиповерхову будівлю і базу відпочинку.

Через удар зруйнована Зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх.

Глава держави назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Одеській області цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу.

Читайте ще: