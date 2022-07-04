РФ б'є по Україні "ядерними ракетами": у ГУР назвали причину

Росіяни завдають ударів здебільшого старими радянськими ракетами, підкреслив Кирило Буданов.
По Україні російські окупаційні війська завдають ударів за допомогою дальньої бомбардувальної авіації, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
Як підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна, росіяни завдають ударів здебільшого старими радянськими ракетами.
"Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр – це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою. Ось і вся відповідь. Вони в принципі не мають тієї точності, яку хотіли б мати", — сказав співрозмовник.
За словами начальника ГУР, йому відома інформація про кількість цих ракет, але її не слід поширювати.
"Чи буде ракетна загроза з нами ще довго? На жаль, вона є на даному етапі", — додав Буданов.
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Нагадаємо, 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети потрапили в дев'ятиповерхову будівлю і базу відпочинку.
Через удар зруйнована Зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх.
Глава держави назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Одеській області цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу.
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