У ЗСУ - успіхи на Донбасі: у Генштабі розповіли про просування на фронті

Сили оборони продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

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Українські військові звільнили село Старомайорське на Донеччині / Колаж: Главред, фото: фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, deepstatemap.live

Захисники України звільнили село Старомайорське на заході Донецької області й закріплюються на досягнутих рубежах. Також ЗСУ продовжують наступальні дії під Бахмутом. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальов в ефірі телемарафону.

За його словами, сили оборони продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

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"Під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські воїни звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. Закріплюються на досягнутих рубежах. Наносять вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомив Ковальов.

При цьому російські загарбники спробували відновити втрачене становище в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області, але безуспішно.

Також окупанти чинять потужний опір, переміщують підрозділи і активно використовують резерви.

Крім того, ЗСУ ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута. Водночас захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Противник проводить безуспішні наступальні дії в районах надії, на захід і на південь від Кліщіївки. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. За минулу добу сталося 30 бойових зіткнень", - заявив Ковальов.

Звільнення Старомайорського

Українські військові звільнили село Старомайорське у Донецькій області. Це 27 липня підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Це село звільнили українські військові з 35-ї бригади та батальйон тероборони "Арей". Президент України особисто опублікував відео з українськими захисниками у звільненому селі та залишив обнадійливий підпис.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни 26 липня йшлося про те, що захисники України продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і змогли просунутися вперед. При цьому вони виснажували російську окупаційну армію. Тактично важливі успіхи були досягнуті, зокрема, біля Бахмута.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року. Він додав, що наступного року Україна може стати членом НАТО.

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