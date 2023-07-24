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Війна в Україні закінчиться влітку 2024 року - Резніков

Ангеліна Підвисоцька
24 липня 2023, 00:09 оновлено 24 липня, 00:15
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Після завершення війни Україна стане повноправним членом НАТО.
ВСУ, Резніков
Війна в Україні закінчиться влітку наступного року / Колаж: Главред, фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Війна в Україні може закінчитися до літа наступного року. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі CNN.

На запитання, чи думає він, що війна закінчиться до наступного літа, він швидко відповів: "Так. Ми переможемо в цій війні".

Він додав, що наступного року Україна може стати членом НАТО.

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"Хто знає, може бути, це буде дуже важливий день для України. Це всього лише мій прогноз", - сказав Резніков.

Міністр зазначив, що Україна буде готується до вступу в Альянс і проводити всі необхідні реформи. Він також переконаний, що з урахуванням боротьби проти РФ користь України від прийняття до НАТО суттєво зросла.

"Після перемоги, після цього, це буде в інтересах НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи. Україна отримала реальний бойовий досвід - як стримувати росіян, перемагати їх, бити стандартними для НАТО озброєннями", — додав він.

Вступ України до НАТО

Глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни. Ллойд Остін переконаний, що Україна вступить до НАТО після закінчення війни та перемоги над РФ. Разом з тим, на його думку, Україні "ще є над чим працювати" на шляху до стандартів НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну. Поки Путін вірить, що він може здобути перемогу в цій кривавій війні, він буде її продовжувати. Потрібно показати йому, що він не протримається довше, ніж Україна, каже Блінкен.

Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТО. За словами президента, почали готувати зміст для роботи Ради Україна-НАТО, укладення договорів з партнерами про гарантії безпеки.

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