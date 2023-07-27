ЗСУ звільнили село Старомайорське - Зеленський

Бої за село Старомайорське в Донецькій області тривали дуже довго. ЗСУ вибили окупантів.

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ЗСУ звільнили село Старомайорське / фото: скріншот з відео

Українські військові звільнили село Старомайорське на Донеччині. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Це село звільнили українські військові з 35-ї бригади та батальйон тероборони "Арей". Президент України особисто опублікував відео з українськими захисниками у звільненому селі і залишив обнадійливий підпис.

"Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!"- написав президент у своєму Telegram-каналі.

відео дня

Дивіться відео зі звільненого села Старомайорське:

ЗСУ звільнили село Старомайорське / фото: скріншот

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram розповіла, що українські військові продовжують зачищати населений пункт.

Нагадаємо, ще 18 липня стало відомо про те, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі і почали вибивати ворога зі Старомайорського. ЗСУ мали перевагу в боях за населений пункт, закріплювали на зайнятих рубежах, проводили аеророзвідку, вели контрбатарейну боротьбу і розміновували території.

Контрнаступ ВСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї і людей. Вона також додала, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів.

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