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В українських командирів не було вибору: як ЗС РФ захопили Очеретине - Forbes

Анна Ярославська
25 квітня 2024, 12:20
Ситуація в Очеретиному та навколо цього населеного пункту - відчайдушна для України, пишуть журналісти.
ЗСУ, війна
Наразі незрозуміло, що може статися далі в Очеретиному та його околицях / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупаційні війська захопили село Очеретине Донецької області. Це "найшвидше" проникнення армії РФ за останні місяці та може загрожувати руйнуванням української оборони на заході від Авдіївки. Про це пишуть журналісти Forbes.

Журналісти зазначають, що на цей напрямок кинули бійців 100-ї окремої механізованої бригади, яка є "однією з найновіших і найменш оснащених бригад" у ЗСУ.

На східних околицях Очеретиного раніше стояла 47-а бригада, яка виконала наказ відійти з населеного пункту, щоб передислокуватися в тил для відпочинку. На її місце мала прийти 115-та мотострілецька бригада. Однак "щось пішло не так".

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Видання цитує колишнього командира 4 роти 47-ї бригади, який сказав, що "окремі підрозділи просто облажалися".

"Нездатність 115-ї механізованої бригади утримати рубіж фактично запросила російську 30-ту мотострілецьку бригаду до Очеретиного та викликала панічну реакцію в українському штабі", - ідеться в повідомленні.

У Forbes зазначили, що 47-й бригаді наказали розвернутися і повернутися на передову, а 100-й бригаді - контратакувати. Зокрема, це колишня територіальна бригада, яку модернізували до механізованої в березні. Близько двох тисяч її бійців неодноразово брали участь у бойових діях, проте бригаді не вистачає важкої техніки західного виробництва, бойових машин, артилерії. Бригаді вдалося зупинити спробу просування ворога в бік села Прогрес.

"Спроба просунутися до Прогресу була зупинена успішною контратакою 100-ї механізованої бригади", - повідомили аналітики Deep State.

В українському центрі оборонних стратегій зазначили, що поки незрозуміло, що може статися далі в Очеретиному і його околицях. Наразі українські війська "утримують позиції в західній частині села та підтримують вогневий контроль над його південною частиною".

"Те, що українцям довелося кинути в бій відносно слабку бригаду, свідчить про нестачу українських резервів на заході від Авдіївки. Росіяни, зі свого боку, тримають у резерві навколо Авдіївки цілу танкову дивізію, 90-ту", - ідеться в статті.

Якщо 90-й танковій дивізії РФ вдасться увійти в Очеретине до того, як командування ЗСУ мобілізує додаткові підкріплення, вороже проникнення може розширитися до повноцінного прориву, який може змусити українців відступити на захід до наступної лінії оборони.

"Українським бригадам навколо Очеретиного знадобляться всі кулі, снаряди і ракети, які вони зможуть дістати", - резюмували в Forbes.

Довідка. Очеретине - селище в Ясинуватському районі Донецької області України, на північний захід від Донецька.

Очеретино: війна в Україні - Глибинна карта держави
Очеретине: Війна в Україні - карта Deep State / deepstatemap.live

Ситуація в Очеретиному - останні новини

16 квітня моніторинговий канал DeepState повідомив, що російські окупанти просунулися в Очеретине Донецької області.

Ситуація в районі населеного пункту Очеретине залишається напруженою. Російські окупанти знову почали використовувати отруйні речовини проти українських військових. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

За його словами, у спробах закріпитися в південній частині населеного пункту Очеретине, російські військові застосовують проти підрозділів Сил оборони увесь наявний арсенал, зокрема й хімічну зброю. Однак Сили оборони України продовжують контролювати більшу частину селища.

Військовий експерт, полковник ЗСУ у відставці Роман Світан заявив, що російські окупанти здійснили просування в районі Очеретиного на Донеччині. Подальший наступ ворога на цьому напрямку фронту може бути небезпечнішим за окупацію Авдіївки.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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