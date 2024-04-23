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Чи є загроза остаточного прориву фронту: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Очеретине

Юрій Берендій
23 квітня 2024, 17:15
За даними ЗСУ, Сили оборони України продовжують контролювати переважну частину селища Очеретине Донецької області.
Чи є загроза остаточного прориву фронту: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Очеретине
Російські окупанти просунулись на 3 кілометри вглиб українських позицій / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Bild, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ситуація в районі населеного пункту Очеретине залишається напруженою. Російські окупанти знову почали використовувати отруйні речовини проти українських військових. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Що відомо про бої в Очеретиному

За його словами, в спробах закріпитись у південній частині населеного пункту Очеретине, російські військові застосовують проти підрозділів Сил оборони весь наявний арсенал, зокрема і хімічну зброю.

Однак, він наголосив, що Сили оборони України продовжують контролювати переважну частину селища.

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"Південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії, вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини Очеретиного та стабілізацію ситуації на цьому напрямку", — повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Чи є загроза прориву фронту в Очеретиному

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вказує на те, що російські війська продовжують просування вздовж залізниці на 3 км вглиб українських позицій і вже ввійшли в селище Очеретине. Він підкреслює, що фактично російські війська прорвали український фронт на північний захід від Авдіївки.

"ЗСУ кілька місяців успішно тримали оборону на цьому напрямку (зелена лінія на карті). Але тепер українські захисники залишили позиції з невідомої причини. Про це повідомляють і російські, і українські воєнкори. Причини відходу незрозумілі", - додає аналітик.

Чи є загроза остаточного прориву фронту: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Очеретине
Фото: Bild

Рьопке наголошує, що російські джерела намагаються завищити важливість і масштаби цього прориву.

Експерт також вказав, що для підкріплення в Очеретине вже була перекинута 47-та окрема механізована бригада ЗСУ, яка вступила в бій з російським авангардом. Важкі бої розпочалися за довколишнє село Новокалинове. Рьопке вважає, що російські Збройні сили намагаються посилити прорив і розширити свій плацдарм навколо Очеретиного.

Що кажуть в 47 ОМБр про бої в Очеретиному

На офіційній сторінці 47-ї окремої механізованої бригади у Телеграмі спростували інформацію про участь своїх військовослужбовців у боях за Очеретине.

Зазначено, що бійці цієї бригади продовжують утримувати визначені позиції в районі Бердичів, що під Авдіївкою, вже протягом двох місяців. Раніше вони також тримали позиції в районі Степового, не допустивши оточення Авдіївки протягом чотирьох місяців. Після цього російські окупанти зазнали надзвичайних втрат, як в живій силі, так і техніці, і перегрупувалися, змінивши напрямок удару.

"Наразі в публічній площині ми спостерігаємо заяви, що 47-ма бригада зайняла позиції в Очеретиному. Ця інформація недостовірна, адже воїни не покидали свої бойові порядки в районі Бердичів. Але‼️ Наші екіпажі Бредлі, танкісти та оператори ударних дронів завжди допомагають суміжним підрозділам. Мабуть, побачивши наші бойові машини на стику з сусіднім підрозділом й були зроблені такі висновки", - йдеться у повідомленні бригади.

Просування російських військ в Очеретиному - дані DeepState

Аналітики групи DeepState повідомили, що станом на 23 квітня російські війська змогли просунутись в межах населеного пункту Очеретине на Донеччині.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Очеретиному", - йдеться у повідомленні DeepState.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Бої за Очеретине - наступ РФ на Донеччині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти, що брали участь у штурмі під Очеретиним, помилково розстріляли цілу групу своїх товаришів по службі, вважаючи їх за членів Російського добровольчого корпусу (РДК), що воює на боці ЗСУ. Про цей інцидент повідомив український блогер Денис Казанський.

Плани російської окупаційної армії на широкий наступ на позиції ЗСУ на північний захід від Авдіївки в Донецькій області може бути обмежено передачею військової допомоги США та країн Заходу. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Під час атаки на Очеретине в Донецькій області російські окупанти скинули КАБ-500 на п'ятиповерховий житловий будинок. Там сталися сильні руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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