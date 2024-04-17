Окупанти просунулися в Очеретиному Донецької області - Deep State

Тривають бої в Бердичах, Красногорівці та на південь від Урожайного.

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Ворог просунувся в Очеретиному - Deep State / Колаж: Главред, фото: МО РФ, DeepStateUA

У вівторок, 16 квітня, російські окупанти просунулися в Очеретиному Донецької області. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState у свіжому зведенні з фронту.

"Ворог просунувся в Очеретиному. Тривають бої в Бердичах, Красногорівці та на південь від Урожайного", - ідеться в повідомленні.

Очеретине: Війна в Україні - карта / DeepStateUA

Довідка. Очеретине - селище в Ясинуватському районі Донецької області України, на північний захід від Донецька.

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Зазначимо, Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні не коментував інформацію про можливі успіхи ЗС РФ у Донецькій області.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Війна в Україні - останні новини сьогодні

Російські окупанти створили нове угруповання військ "Північ", яке виконує завдання на Білгородському напрямку. Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що це угруповання становитиме загрозу для Чернігівської, Харківської та Сумської областей України.

Експерти DeepState повідомили 15 квітня, що російські окупанти просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки Донецької області.

Аналітики зазначили, що бої тривають у районі населених пунктів Бердичі, Старомайорське і Красногорівка Донецької області.

Російські військові блогери стверджують, що 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часова Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

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