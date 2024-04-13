Будинок зруйнований вщент: росіяни скинули бомбу на 5-поверхівку в Очеретиному

Внаслідок ворожої атаки постраждала мінімум одна людина. Під завалами можуть бути люди.

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Росіяни вдарили авіабомбою по 5-поверхівці в Очеретиному / Колаж: Главред, фото: Донецька ОДА, Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти атакували Очеретине в Донецькій області. Росіяни скинули КАБ-500 прямо на 5-поверховий житловий будинок. Там сильні руйнування. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Через влучання КАБа зруйнована велика частина будинку, поверхи просто обвалилися.

Вже відомо про мінімум одну постраждалу людину. Під завалами можуть бути люди.

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"Пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію. Також на території громади постраждало Нетайлове — там ворог убив двох людей. У Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що внаслідок російських обстрілів у Покровському та Волноваському районах загинуло 3 людей, ще 4 - поранені. У селі Нетайлове та Новоселидівці загинули чоловік та дружина, а також 66-річна жінка.

В Очеретиному рятувальники деблокували 43-річну жінку. Ще одна 90-річна жінка була поранена, на момент удару вона перебувала на подвір'ї приватного будинку.

"Ворог здійснив, ймовірно, артилерійські атаки й на м. Красногорівку та с. Богоявленка Волноваського району. Дістали поранення 73-річна пенсіонерка, яка знаходилась в автомобілі, та 57-річний чоловік, котрий рухався вулицею на мотоциклі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Що таке КАби? / Інфографіка: Главред

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Удари по Україні - останні новини по темі

Російські окупанти у ніч на четвер і вранці, 11 квітня, здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет. Вибухи пролунали, зокрема, у Київській, Львівській та Харківській областях.

Зокрема, загарбники завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. У місті фіксували перебої з електропостачанням.

Також під час цієї атаки російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Це одна з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло до житлових будинків і промислових підприємств.

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