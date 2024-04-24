'У окупантів агонія': в ЗСУ анонсували сюрпризи для росіян на фронті

Офіцер ЗСУ наголосив, що українській військові готують для російських окупантів "приємні" сюрпризи в районі населеного пункту Очеретине на Донеччині.

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В ЗСУ анонсували "приємні" сюрпризи для росіян на фронті / Колаж Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського , Міноборони РФ, deepstatemap

Російські окупанти не мають достатніх сил та ресурсів для повномасштабного наступу в районі Очеретиного. Ситуація на цьому напрямку залишається під контролем Сил оборони України. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Російська пропаганда завжди кричить наперед. Хтось десь ступить ногою, випадково забіжить, і вже кричать, що вони захопили. В районі Очеретиного тривають бої, ситуація під контролем ЗСУ. Окупантів на цьому напрямку чекають "приємні" для них новини", - наголосив Цехоцький.

Крім того, офіцер наголосив на тому, що російські окупаційні війська не мають достатньо сил для проведення широкомасштабної наступальної операції.

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"Ворог застосовує велику кількість авіації, артилерії та дронів. У ворога почалася агонія, особливо останніми днями. Вони уважно слідкують за тим, що відбувається у світі, і розуміють, що їх чекає", - додав Цехоцький.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Бої за Очеретине - наступ РФ на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на фронті поблизу населеного пункту Очеретине залишається напруженою. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Зокрема, під час штурму під Очеретиним російські окупанти помилялися й розстріляли цілу групу своїх товаришів по службі, вважаючи їх за членів Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює на боці Збройних Сил України. Про цей інцидент у мережі розповів український блогер Денис Казанський.

Ситуація навколо Очеретиного в Донецькій області залишається дуже складною, і вона має тенденцію погіршуватися, заявив військовий експерт Михайло Жирохов.

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