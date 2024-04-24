'Гірше за втрату Авдіївки': полковник ЗСУ розповів про небезпечну ситуацію на фронті

Військовий експерт зазначає, що Сили оборони зможуть зрізати російське вклинення в районі Очеретиного після отримання військової допомоги від США.

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Полковник ЗСУ розповів про небезпечну ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Російські окупанти здійснили просування в районі Очеретиного в Донецькій області. Подальший наступ ворога на цьому напрямку фронту може бути небезпечнішим за окупацію Авдіївки. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у відставці Роман Світан.

За його словами, основна загроза полягає в тому, що окупанти рухаються вздовж залізничної колії, що веде з Авдіївки. Експерт зазначає, що таким чином росіяни можуть намагатися обійти Карлівське та Курахівське угруповання. Саме тому дуже важливо зупинити це просування, і така можливість є.

"Саме Очеретине є панівною висотою. У цьому районі є можливість відрізати це вклинення росіян. Вона з'явиться після того, як надійде хоча б перша партія американської допомоги", – сказав полковник запасу ЗСУ. відео дня

Росіяни сформували дивізію з 4 бригад в районі Очеретиного - Бердичі з метою просування з Очеретиного на Карлівку.

На думку Світана, у Пентагоні розуміють необхідність якомога швидше надати допомогу Україні. Він підкреслив, що партія військової допомоги вже підготовлена десь у Європі і може бути в Україні на лінії фронту буквально за добу після проголосування в Сенаті та підписанням президентом наказу.

"Ми отримаємо достатню кількість боєприпасів, щоб відрізати ці дуже небезпечні вклинення. Рух на Очеретине, певно, небезпечніше ніж свого часу втрата Авдіївки", – зауважив полковник запасу.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Бої за Очеретине - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація в районі населеного пункту Очеретине залишається напруженою, оскільки російські окупанти знову почали використовувати отруйні речовини проти українських військових. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Також він додав, що російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ в районі міста Часів Яр, тривають важкі бої за Іванівське та на околицях населеного пункту Богданівка.

У ході атаки на Очеретине в Донецькій області російські окупанти скинули КАБ-500 на п'ятиповерховий житловий будинок, що призвело до сильних руйнувань. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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