У спецслужб є докази: Зеленський розповів Нетаньяху про зв'язок РФ з ХАМАСом

Кремль надає терористам підтримку в проведенні операцій, зокрема, допомагає терористичному угрупованню ХАМАС.

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Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови з Беньяміном Нетаньяху / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови розповів прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху про зв'язок Росії з терористичним угрупуванням ХАМАС.

Як пише France 2, Кремль надає терористам підтримку в проведенні операцій, зокрема, допомагає терористичному угрупованню ХАМАС.

"Для наших спецслужб це очевидно. У нас є всі докази, які змушують нас вважати, що Росія сприяє проведенню певних терористичних операцій", — заявив український лідер.

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Крім того, Зеленський заявив, що це не в перший раз, коли РФ здійснює такі дії, адже вона робила це в Сирії та робить в Україні.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху обговорив вплив нападу на Ізраїль на ситуацію безпеки в регіоні та за його межами. Глава держави висловив солідарність України з Ізраїлем.

Раньше Зеленський, коментуючи атаку ХАМАС на Ізраїль, заявив, що не можна давати жодного шансу терору, оскільки він є злочином не просто проти однієї країни або її конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього світу.

Ситуація в Ізраїлі

Представники Служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними видання, офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) працювали з ХАМАС з серпня, щоб розробити повітряний, наземний і морський план вторгнення.

Видання Reuters писало з посиланням на джерела, що ХАМАСу вдалося застати Ізраїль зненацька своєю атакою завдяки ретельній кампанії обману. ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до війни.

Племінниця Дональда Трампа Мері заявила, що 45-й президент США міг бути причетний до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Зокрема, на її думку, Трамп міг розкрити російському керівництву "секрети нацбезпеки" Ізраїлю.

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