УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У спецслужб є докази: Зеленський розповів Нетаньяху про зв'язок РФ з ХАМАСом

Анна Ярославська
11 жовтня 2023, 07:57 оновлено 11 жовтня, 08:05
Кремль надає терористам підтримку в проведенні операцій, зокрема, допомагає терористичному угрупованню ХАМАС.
Володимир Зеленський, Беньямін Нетаньяху
Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови з Беньяміном Нетаньяху / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови розповів прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху про зв'язок Росії з терористичним угрупуванням ХАМАС.

Як пише France 2, Кремль надає терористам підтримку в проведенні операцій, зокрема, допомагає терористичному угрупованню ХАМАС.

"Для наших спецслужб це очевидно. У нас є всі докази, які змушують нас вважати, що Росія сприяє проведенню певних терористичних операцій", — заявив український лідер.

відео дня

Крім того, Зеленський заявив, що це не в перший раз, коли РФ здійснює такі дії, адже вона робила це в Сирії та робить в Україні.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху обговорив вплив нападу на Ізраїль на ситуацію безпеки в регіоні та за його межами. Глава держави висловив солідарність України з Ізраїлем.

Раньше Зеленський, коментуючи атаку ХАМАС на Ізраїль, заявив, що не можна давати жодного шансу терору, оскільки він є злочином не просто проти однієї країни або її конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього світу.

Ситуація в Ізраїлі

Представники Служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними видання, офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) працювали з ХАМАС з серпня, щоб розробити повітряний, наземний і морський план вторгнення.

Видання Reuters писало з посиланням на джерела, що ХАМАСу вдалося застати Ізраїль зненацька своєю атакою завдяки ретельній кампанії обману. ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до війни.

Племінниця Дональда Трампа Мері заявила, що 45-й президент США міг бути причетний до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Зокрема, на її думку, Трамп міг розкрити російському керівництву "секрети нацбезпеки" Ізраїлю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Ізраїль Володимир Зеленський Біньямін Нетаньяху новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
Реклама

Головне за день

Британія надасть Україні військову допомогу на 123 млн доларів: що туди увійде

Британія надасть Україні військову допомогу на 123 млн доларів: що туди увійде

09:28 Україна
Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW

Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW

08:20 Україна
США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль - радник Байдена

США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль - радник Байдена

07:10 Світ
Всі головні новини

Останні новини

09:28

Британія надасть Україні військову допомогу на 123 млн доларів: що туди увійде

08:57

Кмітлива дівчина показала, як видалити вапняний наліт з насадки для душуВідео

08:44

"Могла бути маскувальна атака": експерт пояснив, як Моссад "прогледів" напад

08:29

Навіщо Білий дім хоче поєднати допомогу Україні та ІзраїлюПогляд

08:20

Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
08:15

Гороскоп на завтра 12 жовтня 2023: Діві - фінансовий успіх, Терезам - позбавлення від токсичних людей

07:57

У спецслужб є докази: Зеленський розповів Нетаньяху про зв'язок РФ з ХАМАСом

07:40

У чотирьох знаків зодіаку в жовтні перевернеться життя: астролог сказав, кому чекати змінВідео

07:10

США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль - радник Байдена

Реклама
07:10

Яке свято завтра 12 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

06:55

Треба знайти сплячого кота серед каміння за 10 секунд: загадка, яку розв’яжуть одиниці

06:36

РФ безуспішно атакує, а ми крок за кроком рухаємося вперед - Зеленський

06:35

Як правильно казати – жилий чи житловий будинок: Авраменко розставив крапки над "і"Відео

06:02

Про зменшення підтримки України у зв’язку з нападом на ІзраїльПогляд

05:55

Триватиме щонайменше 4 дні: Україну накрила сильна магнітна буря

05:28

Блогерка поділилася ідеальним напоєм, який допоможе скинути вагу і поліпшити шкіруВідео

04:50

РФ готує втечу з окупованих територій: Світан назвав два напрямки

04:15

Експерт оцінив, як сильно війна в Ізраїлі зможе відвернути увагу США від війни в Україні

03:43

Менше тканини, більше тіла: Анна Кошмал у зухвалій сукні спокусила шанувальників

03:13

Потрібно встигнути за 21 секунду: неймовірний тест для перевірки IQ

Реклама
02:42

Для багатьох це буде відкриттям: як правильно міряти температуру

02:10

РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні – Загородній

01:33

Скорочення військової допомоги Україні призведе до заморожування війни - Золотарьов

00:19

Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

10 жовтня, вівторок
23:56

"Графіки будуть переглянуті": стало відомо на скільки можуть відключати світло

23:29

Коханка Девіда Бекхема відреагувала на висловлювання Вікторії про їхній роман

22:41

Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази - Міноборони країни

22:41

Як часто треба прати рушники: яку помилку найчастіше допускають люди

22:34

"Обрала свій вектор розвитку": Maruv планує повернутися до РФ - ЗМІ

22:13

ППО і снаряди: Зеленський анонсував "гарні новини" у допомозі ЗСУ

21:43

"Сюрреалістична картинка": Брежнєва пішла від Меладзе через його юну коханкуВідео

21:20

Ракети і не тільки: США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

20:55

"Все було сплановано": у ГУР розповіли, яку українську зброю росіяни передали ХАМАСу

20:22

Чому не можна їсти банани з білими плямами: відповідь вас збентежить

20:20

Вдарять морози: в Україні температура повітря опуститься нижче 0

19:59

"Армія України має воювати асиметрично": експерт розповів, які можливості є в росіянВідео

19:51

РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм: велике місто України під загрозою

19:34

Як обхитрити небажання Трампа допомагати Україні: розкрито одну лазівку

19:26

У мережі з'явилося фото коханця Кіркорова, заради якого він пришив собі нові частини тіла

19:12

РФ перейшла в активний наступ: на фронті важкі бої - ЗСУ

Реклама
19:10

Доля ATACMS для УкраїниПогляд

18:57

"Масовані обстріли та загрози Україні": експерт розкрив хитрі задуми росіян

18:37

"Українці - недобите зло": полонений комбат РФ Шайтан виявився "зіркою" росТБ

18:34

Блогерка перетворила обличчя на "надувну подушку": шукає гроші на "скули"

18:25

Помер український актор-колаборант, який отримав нагороду від Путіна

18:14

Ідеальна різниця у віці для щасливих стосунків: які пари не розлучаються

18:05

На якому боці краще спати: нескладні поради, які допоможуть кожномуВідео

17:59

"Польська" модель Гетманцева про оподаткування може знищити малий бізнес - ЗМІ

17:57

Вижила, але ще на межі смерті: неймовірна історія німкені, захопленої ХАМАС

17:46

Playboy розірвав контракт із зіркою фільмів для дорослих за підтримку ХАМАС

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти