Солідарні з Ізраїлем, захищаємо громадян України: Зеленський зідзвонився з Нетаньягу

Ізраїль постраждав від зухвалого масштабного нападу, підкреслив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Біньяміном Нетаньягу / Колаж: Главред, Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорив вплив нападу на Ізраїль на ситуацію безпеки в регіоні та за його межами.

Глава держави висловив солідарність України з Ізраїлем. Про це він написав у Telegram.

"Премʼєр-міністр розповів про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу. Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі", - написав Зеленський. відео дня

Раніше про телефонну розмову Зеленського і Нетаньягу повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Загострення в Ізраїлі

Раніше повідомлялося, що Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни і готується до мобілізації. Військово-політичний кабінет Ізраїлю прийняв рішення про запуск пункту "40 аллеф" – це означає, що Єрусалим офіційно заявляє про оголошення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Хезболла" обстріляла Ізраїль, Єрусалим у відповідь вдарив по Лівану. Ліванські терористи "Хезболла" підтримали атаку терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і завдали ракетних і мінометних ударів по його території.

Як відомо, бойовики терористичного угруповання ХАМАС вранці 7 жовтня атакували Ізраїль. Вони завдали ударів з повітря, суші і моря по Центральній і південній частині країни з території сектора Гази. Повідомлялося, що бойовики випустили понад 2200 ракет по Ізраїлю.

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