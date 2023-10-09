Ізраїль був обдурений: у Reuters дізналися, як ХАМАС вдалося влаштувати раптову атаку

ХАМАС прагнув переконати Ізраїль, що його більше турбує, щоб робітники в Газі мали доступ до робочих місць, і не був зацікавлений у розв'язанні нової війни.

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Атака 7 жовтня - найсерйозніший пролом в обороні Ізраїлю з 1973 року / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ісламістському угрупованню ХАМАС вдалося застати Ізраїль зненацька своєю атакою завдяки ретельній кампанії обману. ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до війни, пише Reuters з посиланням на джерела.

"ХАМАС використовував безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи у громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу або конфронтацію з Ізраїлем", - сказав співрозмовник видання.

Ізраїль визнає, що був захоплений зненацька нападом, приуроченим до єврейської суботи і релігійного свята. Бойовики ХАМАС увірвалися в ізраїльські міста, убивши 700 ізраїльтян і викравши десятки людей. У відповідь Ізраїль ліквідував понад 400 палестинців.

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"Це наше 11 вересня", - заявив майор Нір Дінар, представник армії оборони Ізраїлю.

В рамках підготовки до атаки ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення в Секторі Гази, де вони відпрацьовували висадку військового десанту і тренувалися штурмувати його, повідомило джерело, близьке до ХАМАСу. Ці маневри зняли на відео.

"Ізраїль, звичайно, їх бачив, але вони були переконані, що ХАМАС не зацікавлений в конфронтації", - сказав співрозмовник.

Тим часом ХАМАС прагнув переконати Ізраїль, що його більше турбує, щоб робітники в Газі мали доступ до робочих місць за кордоном, і не був зацікавлений у розв'язанні нової війни.

"ХАМАС вдалося створити враження, що воно не готове до військової авантюри проти Ізраїлю", - сказало джерело.

Після війни з ХАМАСом у 2021 році Ізраїль прагнув забезпечити базовий рівень економічної стабільності в Газі, пропонуючи стимули, включаючи тисячі дозволів, щоб жителі Гази могли працювати в Ізраїлі або на Західному березі, де зарплати в будівництві, сільському господарстві або сфері послуг можуть в 10 разів перевищувати рівень заробітної плати в Секторі Гази.

"Ми вважали, що той факт, що вони приходять на роботу і привозять гроші в Газу, створить певний рівень спокою. Ми помилялися", - заявив інший представник ізраїльської армії.

Джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що Служби безпеки Ізраїлю були обмануті ХАМАСом.

"Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, поки не влаштували бунт", - сказав співрозмовник.

Ізраїль вже давно пишається своєю здатністю проникати в ісламістські угруповання і контролювати їх. Як наслідок, повідомило джерело, близьке до ХАМАСу, важливою частиною плану було запобігання витоків.

Багато лідерів ХАМАСу не знали про ці плани, і під час тренувань 1000 бойовиків, задіяних в нападі, не підозрювали про точну мету навчань.

Коли настав день "Х", операція була розділена на чотири частини.

Першим кроком став обстріл з 3000 ракет, випущених із Сектора Гази, який збігся з вторгненням бойовиків, які перелетіли кордон на дельтапланах. Раніше Ізраїль заявляв, що спочатку було випущено 2500 ракет.

Щойно инищувачі на дельтапланах опинилися на землі, вони зайняли територію, щоб елітний підрозділ десантників міг штурмувати укріплену електронну і цементну стіну, яка відокремлює Сектор Гази від поселень і була побудована Ізраїлем для запобігання проникнення.

Бойовики застосували вибухівку, щоб прорвати загородження, а потім перетнули територію на мотоциклах. Бульдозери розширили проломи, і на повнопривідних автомобілях в'їхало ще більше бойовиків.

Підрозділ бойовиків атакував штаб-квартиру ізраїльської армії на півдні Гази і заблокував її зв'язок, позбавивши особового складу можливості дзвонити командирам або один одному.

Заключна частина включала переміщення заручників у Сектор Гази. Ця частина плану в основному була досягнута на ранніх етапах атаки.

Джерело в ізраїльських службах безпеки також повідомило, що ізраїльські війська на півдні поблизу Сектора Гази не були повністю укомплектовані, оскільки деякі з них були перекинуті на західний берег для захисту ізраїльських поселенців після сплеску насильства між ними і палестинськими бойовиками.

"Вони (ХАМАС, - ред.) скористалися цим", - сказало джерело.

Генерал у відставці Яаков Амідрор, колишній радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з національної безпеки, заявив у неділю журналістам, що напад являє собою "величезний провал розвідувальної системи і військового апарату на півдні".

"Отже, ми зробили помилку. Ми не збираємося повторювати цю помилку знову і повільно, але вірно знищимо ХАМАС", - сказав він.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Терористи ХАМАС 7 жовтня проникли на територію Ізраїлю з Сектора Гази, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали відповідні удари по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна починає "довгу та важку війну". За його словами, війна триватиме до "досягнення цілей".

Військово-політичний кабінет Ізраїлю ухвалив рішення, згідно з яким держава на офіційному рівні переходить у стан війни. Для цього влада активувала відповідний пункт "40 аллеф".

Представники Служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Рада Безпеки ООН у неділю, 8 жовтня, провела закрите екстрене засідання по Близькому Сходу. За його підсумками Радбез не зробив жодних дій та не ухвалив жодних рішень.

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