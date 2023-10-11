США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль - радник Байдена

Президент США Джо Байден планує найближчим часом представити на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні та пакет допомоги Ізраїлю.

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Джейк Салліван розповів, що буде за допомогою для України / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay.com

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що у Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно підтримувати Україну в її протистоянні з російськими агресорами та Ізраїль - у боротьбі з ХАМАС.

"Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти і потенціал, щоб ефективно це робити", - сказав Салліван на брифінгу.

Радник з нацбезпеки підтвердив інформацію, що президент США Джо Байден планує найближчим часом представити на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні та пакет допомоги Ізраїлю. Разом з тим, він не уточнив, чи буде допомога Україні та Ізраїлю йти одним запитом.

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Салліван підкреслив, що допомога Україні - повністю в інтересах США, тому що вимагає менше ресурсів, ніж якби Росія перемогла Україну і поширила свою агресію на інші країни Європи. Він нагадав, що в цьому випадку довелося б безпосередньо задіяти американських військових.

Військова допомога США

Видання Reuters з посиланням на джерела писало, що 11 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена ймовірно оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 200 мільйонів доларів.

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

Сенатори США від обох партій хочуть ухвалити масштабний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів. Нова допомога буде розрахована на рік. Ухвалити цей пакет можуть вже найближчими тижнями, повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю. Таким чином в адміністрації Байдена сподіваються збільшити шанси на схвалення підтримки для Києва. Як пише The Washington Post з посиланням на слова двох високопоставлених чиновників в Адміністрації президента США, остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не ухвалили.

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