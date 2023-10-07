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"Терор - це злочин проти світу": Зеленський відреагував на атаку на Ізраїль

Анна Ярославська
7 жовтня 2023, 14:58 оновлено 7 жовтня, 15:08
Український лідер Володимир Зеленський підкреслив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський відреагував на події в Ізраїлі / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Ізраїлі. За його словами, не можна давати жодного шансу терору, оскільки він є злочином не просто проти однієї країни або її конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього світу.

"Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Віримо, що порядок буде відновлений і терористи будуть знищені", - написав глава держави у Telegram.

Зеленський зазначив, що терор завжди є злочином проти людяності й всього світу.

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"Хто б не використовував терор, це злочин проти світу. Хто б не спонсорував терор, це злочин проти світу. Світ повинен бути об'єднаний та солідарний, щоб терор ніколи і ніде не намагався підкорити або зламати життя", - йдеться в повідомленні.

Український лідер підкреслив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.

"Всі обставини цієї терористичної атаки повинні бути з'ясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу і допоміг його організації", - вважає Зеленський.

Президент закликав усіх громадян України, які перебувають на території Ізраїлю, уважно слідувати інструкціям сил безпеки на місці та стежити за інформацією.

"Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, негайно звертайтеся будь-яким способом, який вам доступний, в будь-яке наше дипломатичне або консульське представництво", - закликав Зеленський.

Зазначимо, як повідомляв речник МЗС України Олег Ніколенко, українців немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Також він зазначив, що створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі.

Також українцям в Ізраїлі дали рекомендації у зв'язку з атаками ХАМАС:

  • зберігати пильність і уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності про власну безпеку;
  • уважно ставитися до всіх таких попереджень і слідувати інструкціям місцевої влади;
  • при включенні сигналу повітряної тривоги рекомендують невідкладно скористатися бомбосховищами.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації необхідно звертатися в посольство України за телефоном екстреного зв'язку +972-546-676-782 або в українську дипустанову в місті Рамалла за телефоном +972-59-823-93-99.

Що відбувається в Ізраїлі

Вранці 7 жовтня Ізраїль накрив масований ракетний удар з боку Сектора Гази. Сигнали тривоги лунали в багатьох містах країни, зокрема, в Тель-Авіві та Єрусалимі.

"Терористична організація ХАМАС почала масований ракетний обстріл з Сектора Гази по території Ізраїлю. У кількох місцях терористи проникли на ізраїльську територію", — заявила пресслужба ізраїльської армії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звернувся до населення країни і заявив, що розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів.

"Це не операція, не ескалація — це війна. ХАМАС заплатить за неї безпрецедентну ціну", - сказав він.

Керівництво ЄС засудило атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю.

"Я однозначно засуджую напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів", – написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Twitter (X).

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Ізраїль Володимир Зеленський ХАМАС новини України
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