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"Видав секрети нацбезпеки": племінниця Трампа розповіла, хто винен в атаці на Ізраїль

Анна Ярославська
10 жовтня 2023, 08:55 оновлено 10 жовтня, 09:01
Мері Трамп підозрює, що експрезидент США міг передати Путіну секрети національної безпеки Ізраїлю. Потім інформація потрапила до Ірану і ХАМАСу.
Путін, Трамп, ХАМАС
Племінниця Трампа заявила, що той міг через Путіна "здати" Ізраїль / Колаж: Главред, фото: скріншот, vocfm.co.za, УНІАН

Племінниця Дональда Трампа Мері заявила, що 45-й президент США міг бути причетний до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Зокрема, на її думку, Трамп міг розкрити російському керівництву "секрети нацбезпеки" Ізраїлю.

"Цей маніяк, ймовірно, передав Путіну (який передав Ірану, який передав ХАМАСу) секрети національної безпеки Ізраїлю... Крім того, він видав цілком секретну інформацію про наші атомні підводні човни австралійському картонному хлопцеві", - написала Мері Трамп в мікроблозі Х (Twitter) 9 жовтня.

Вона посилається на скріншот заяви свого дядька, де він задається питанням про можливість здійснення терористичних атак на території США.

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"Ті ж люди, які здійснили набіг на Ізраїль, в рекордній кількості вливаються в наші колись прекрасні США через повністю відкритий південний кордон. Вони планують напад на нашу країну? Криворукий Джо Байден і його бос Барак Хусейн Обама зробили це з нами!" - йдеться у повідомленні Трампа.

Скріншот
Скріншот / twitter.com/MaryLTrump

Коментуючи ці слова, племінниця екс-президент пише: "Чому йому досі дозволено вільно пересуватися?".

Скріншот повідомлення Мері Трамп
Скріншот повідомлення Мері Трамп / twitter.com/MaryLTrump

Що відбувається в Ізраїлі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна починає "довгу та важку війну". За його словами, війна триватиме до "досягнення цілей".

Терористи ХАМАС заявили про готовність до переговорів з Ізраїлем. Про це 9 жовтня повідомило агенство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ХАМАС Мусу Абу Марзука. У розмові з журналістами він заявив, що бойовики відкриті для обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем. За його словами, ХАМАС нібито "досяг своїх цілей".

Видання Reuters писало з посиланням на джерела, що ХАМАСу вдалося застати Ізраїль зненацька своєю атакою завдяки ретельній кампанії обману. ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до війни.

Представники Служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Ізраїль Дональд Трамп новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
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