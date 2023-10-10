УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні: експерт пояснив наслідки

Альона Вороніна
10 жовтня 2023, 13:51 оновлено 10 жовтня, 13:51
З атак ХАМАС стирчать вуха Росії – країна-агресорка давно хотіла знайти гарячу точку, щоб відвернути нею увагу від України, каже експерт.
Военная помощь, Тарас Загородний
Загородній пояснив, як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Нинішня гостра фаза війни в Ізраїлі може вплинути на надання Україні допомоги іншими державами лише у тому разі, якщо вона затягнеться.

Таку думку висловив політичний і економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що країна-агресорка Росія тільки й чекає, щоб Україні надавали менше військової допомоги.

"Звичайно ж, з атак ХАМАС стирчать вуха Росії, оскільки вони давно хотіли знайти гарячу точку, щоб відвернути нею увагу від України. Те, як ситуація в Ізраїлі вплине на подальше надання допомоги, залежить від її тривалості – якщо операція зі знищення терористів ХАМАС затягнеться, то це може призвести до розсіювання уваги", – зазначив Загородній.

відео дня

Проте, за його словами, Ізраїль досить сильний, щоб вирішувати ці питання, тому не виключено, що операція буде достатньо оперативною і розмити допомогу Україні не вийде. Він нагадав, що США уже заявили про готовність підтримувати Україну.

"Однак розсіяти увагу здатний більший конфлікт – наприклад, якщо Росія руками Ірану почне на Близькому Сході війну проти Саудівської Аравії. Але поки що ймовірність цього сценарію невелика", – зазначив експерт.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАСу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по військових об'єктах терористів.

Ввечері 9 жовтня прем’єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських Збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектору Газа.

10 жовтня представники Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що операція в Секторі Гази почалася. Зазначається, що вже є перші результати ударів. Представник ЦАХАЛу зазначив, що під удар авіації Ізраїлю потрапили терористичні об'єкти організації ХАМАС в секторі Гази.

Нагадаємо, у Politico назвали вигоду Кремля від нападу ХАМАС на Ізраїль. Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль зіграв на руку Росії. Тепер глава Кремля сподівається, що Україні надходитиме менше зброї. Європейський чиновник назвав цю атаку, яка почалася у день народження російського диктатора 7 жовтня, "найкращим подарунком Путіну".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США Ізраїль ХАМАС військова допомога вторгнення Росії Тарас Загородній Напад ХАМАС на Ізраїль
Реклама

Головне за день

"Безпека на 10-20 років": експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в Україні

"Безпека на 10-20 років": експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в Україні

14:59 Україна
Перемололи разом із технікою: ЗСУ завдали потужного удару по росіянах на Сході

Перемололи разом із технікою: ЗСУ завдали потужного удару по росіянах на Сході

14:10 Україна
Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні: експерт пояснив наслідки

Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні: експерт пояснив наслідки

13:51 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:59

"Безпека на 10-20 років": експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в Україні

14:55

Путін дав задню: британська розвідка повідомила про надважливе рішення Кремля

14:50

"Буде довго, важко і дуже криваво": генерал Міллі оцінив термін війни

14:17

Як виглядати молодше за свої роки: дерматолог назвала 3 винуватців швидкого старінняВідео

14:10

Перемололи разом із технікою: ЗСУ завдали потужного удару по росіянах на Сході

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
13:51

Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні: експерт пояснив наслідки

13:40

І відганяти нікуди не потрібно: як прибрати подряпини на машині

13:25

Український офіцер-зрадник втік до РФ: у ДПСУ розкрили несподівані деталі

13:25

100 тисяч солдатів і тисячі танків: операція в Секторі Гази почалася

Реклама
13:13

Пропагандисти лютують: Максим Галкін змінив громадянствоВідео

13:04

Температура підскочить до +23 градусів: синоптик назвала дату сильного потепління

13:00

Лопес постійно "пиляє" Аффлека, але хоче врятувати шлюб - ЗМІ

12:58

Навіть після маслюків: як легко відмити руки від грибів

12:54

Сотні БПЛА і ракет: українцям назвали цілі та терміни нових масованих ударів РФ

12:40

"Поїзд горів на ходу": нові деталі неймовірного успіху ЗСУ на Півдні

12:33

Жінка розповіла, як запобігти утворенню конденсату на вікнах

12:22

Лайка і бійки: Тодоренко скаржиться на проблеми в родині

11:15

Мирні переговори з Росією: у МЗС повідомили коли почнеться процес

11:14

Місячний календар 11 жовтня 2023: Місяць віщує вирішення неспокійних ситуацій і суперечок

11:10

"Дякую, мамо": Тоня Матвієнко звернулася до мами і присвятила їй піснюВідео

Реклама
11:05

"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

10:47

Виплати підняли: як українцям отримати 10,6 тисячі грн допомоги

10:47

Зеленський прибув до Румунії: про що говоритиме з Йоханнісом

10:44

Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною

10:35

Список готовий: у Повітряних силах назвали головні цілі ударів по Україні

10:19

У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

09:50

Вирок для Ірану: Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю

09:49

"Захід не допоможе": аналітик назвав єдиний сценарій перемоги УкраїниВідео

09:35

В Ізраїлі подружжя сховало немовлят і прийняло бій з бойовиками ХАМАС

09:30

Офіс очищення судової системи про справу Шепелєва: судді ВС підіграли злочинцю

09:26

Гороскоп на завтра 11 жовтня 2023: Тельцю - відмова від сигарет, Рибам - небажаний секрет партнера

09:18

Сергій Стерненко. Іран керував нападом на ІзраїльВідеоблоги

08:55

"Видав секрети нацбезпеки": племінниця Трампа розповіла, хто винен в атаці на Ізраїль

08:41

Потап натякнув на те, що йде з шоу-бізнесу

08:33

Окупанти вночі вдарили десятками дронів по півдню: є влучання

08:23

День ангела 11 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

08:10

Цинічний шабаш: як Росія "вплутала" Україну у війну в ІзраїліПогляд

08:03

ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки - ISW

07:53

Яке свято завтра 11 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

07:16

"Досягли цілей": у ХАМАС заявили, що готові до переговорів з Ізраїлем - Reuters

Реклама
06:55

Потрібно знайти мопса на картинці за 10 секунд: заплутана оптична ілюзія

06:42

У США обговорюють річний пакет допомоги Україні на $50-100 млрд - WSJ

06:35

Як правильно казати – процент чи відсоток: Авраменко пояснив різницю між словами

06:22

Україна та Ізраїль: порівняння вторгенняПогляд

05:30

До чого свербить права долоня: не усім відома прикмета, яка здивує

05:00

Коли опалювальний сезон в Україні: до чого необхідно готуватись

04:30

"Путін хворий і помирає": журналістка розкрила стратегію виборів у РФ

04:00

"Трамп - руйнівник": Рустамзаде розповів, що чекає на Україну в разі його перемоги

03:30

Відома українська модель похвалилася оновленими формами в спідній білизні

03:00

Це загадка для 99% людей: головоломка, яка розкриє тип вашої особистості

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти