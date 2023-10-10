Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні: експерт пояснив наслідки

З атак ХАМАС стирчать вуха Росії – країна-агресорка давно хотіла знайти гарячу точку, щоб відвернути нею увагу від України, каже експерт.

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Загородній пояснив, як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Нинішня гостра фаза війни в Ізраїлі може вплинути на надання Україні допомоги іншими державами лише у тому разі, якщо вона затягнеться.

Таку думку висловив політичний і економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду. Він зазначив, що країна-агресорка Росія тільки й чекає, щоб Україні надавали менше військової допомоги.

"Звичайно ж, з атак ХАМАС стирчать вуха Росії, оскільки вони давно хотіли знайти гарячу точку, щоб відвернути нею увагу від України. Те, як ситуація в Ізраїлі вплине на подальше надання допомоги, залежить від її тривалості – якщо операція зі знищення терористів ХАМАС затягнеться, то це може призвести до розсіювання уваги", – зазначив Загородній. відео дня

Проте, за його словами, Ізраїль досить сильний, щоб вирішувати ці питання, тому не виключено, що операція буде достатньо оперативною і розмити допомогу Україні не вийде. Він нагадав, що США уже заявили про готовність підтримувати Україну.

"Однак розсіяти увагу здатний більший конфлікт – наприклад, якщо Росія руками Ірану почне на Близькому Сході війну проти Саудівської Аравії. Але поки що ймовірність цього сценарію невелика", – зазначив експерт.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАСу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по військових об'єктах терористів.

Ввечері 9 жовтня прем’єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських Збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектору Газа.

10 жовтня представники Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що операція в Секторі Гази почалася. Зазначається, що вже є перші результати ударів. Представник ЦАХАЛу зазначив, що під удар авіації Ізраїлю потрапили терористичні об'єкти організації ХАМАС в секторі Гази.

Нагадаємо, у Politico назвали вигоду Кремля від нападу ХАМАС на Ізраїль. Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль зіграв на руку Росії. Тепер глава Кремля сподівається, що Україні надходитиме менше зброї. Європейський чиновник назвав цю атаку, яка почалася у день народження російського диктатора 7 жовтня, "найкращим подарунком Путіну".

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