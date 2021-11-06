Відповідь за Бандеру: Киву порівняли з твариною і розстріляли його фото

Активісти розстріляли портрет Іллі Ківи / сторінка Іллі Ківи у Facebook

Активісти організації Фрайкор розстріляли портрет нардепа від Опозиційної платформи - За життя Іллі Киви.

Запис з'явився після того, як Кива зрешетив з автомата портрет Степана Бандери.

На опублікованому відео представники Фрайкора були в масках з портретом Степана Бандери.

Вони потролили соратника кума Володимира Путіна підкресливши, що "розстрілюють" Киву в Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини.

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Нагадаємо, раніше Кива привітав українців з Днем визволення Києва "розстрілом Степана Бандери".

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео, на якому заявив, що він сам і члени антифашистського руху України вирішили відзначати свято, "розстрілюючи нацистів, як колись це робили наші діди і прадіди".

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Після цього Кива відкрив стрілянину по фотографії лідера українських націоналістів Степана Бандери.