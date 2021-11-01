Затримання авто з Кивою: у поліції назвали причину і заговорили про підробку документів

Авто з Іллею Кивою затримали в Києві / скріншот

У Патрульній поліції назвали причину зупинки в Києві автомобіля, в якому перебував народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива.

Причиною стало порушення правил дорожнього руху, розповіла речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП.

"Сьогодні в Голосіївському районі на Столичному шосе патрульні поліцейські зупинили автомобіль за порушення Правил дорожнього руху. В ході спілкування з водієм автомобіля був виявлений документ, який, ймовірно, може містити ознаки підробки, тому патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу", - говорить представник полції.

Гірдвіліс додала, що поліцейські провели слідчі дії, вилучили документ, а патрульні поліцейські на водія склали матеріали про порушення ПДР.

Як пише УНІАН з посиланням на джерело у фракції ОПЗЖ, автомобіль, в якому їхав Кива, порушив правила дорожнього руху, але за кермом був не депутат.

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"Їх зупинили з метою перевірки документів на автотранспортний засіб. Приїхала слідчо-оперативно група. Перевірила, і ніякого затримання не було", - повідомили у фракції.

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Затримання авто з Кивою

Раніше повідомлялося про затримання авто з народним депутатом Кивою на Столичному шосе в Києві. Парламентарій, щодо якого раніше було відкрито кримінальну справу за підозрою в скоєнні державної зради, очікував приїзду адвоката. Однак у підсумку поліцейські склали адмінпротокол про порушення правил дорожнього руху і поїхали.

Згідно з версією Киви, його автомобіль зупинили патрульні "за порушення, якого не було, щоб заробити грошей". Причому, як стверджує парламентарій, співробітникам поліції не було відомо, що він сам знаходиться в машині.