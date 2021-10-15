"Путін - велика людина, а Росія - основний партнер": Ківа виправдався за привітання глави РФ

Ківа знову звеличив Путіна / сторінка Іллі Ківи в Facebook

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива в черговий раз здивував скандальною заявою. Слуга народу намагався пояснити, навіщо і чому привітав главу країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, та ще з такою щирістю, проте знову осоромився у своїй промові.

Як відомо, Кива розхвалював Путіна, називаючи його партнером України, а також був упевнений в тому, що в наступному році главу РФ буде вітати вся Верховна Рада і не тільки. Зокрема, він згадав про ведмедів з балалайками. Ця ситуація глибоко обурила українське суспільство і канал Україна 24 вирішив розібратися для чого ж насправді Кива так вчинив.

У своєму поясненні нардеп в першу чергу виправдовувався, що вітав його як чоловіка і не більше.

"Я привітав лідера сусідньої держави як чоловіка, до якого відчуваю повагу за можливість відстоювання своєї позиції і позиції своєї країни і народу", - сказав Ківа.

Але з його подальших слів, перший аргумент був автоматично спростований. Як з'ясувалося, у своїй позиції депутат не засумнівався і продовжив говорити про партнерство України з Росією. А також з упевненістю сказав, що незабаром до керма української влади прийде він сам, тому переговори з РФ будуть нормою.

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"Я є політиком і повинен стратегічно мислити. Росія є одним з основних наших економічних партнерів, з яким нам завтра потрібно сідати за стіл переговорів і знаходити точки компромісу", - продовжив Кива.

Крім того, Кива пояснив, за що саме поважає Путіна, назвавши його історичною людиною.

"Я вважаю, що ця людина записана в історію як світовий правитель, який на сьогоднішній день диктує світу свої правила", - підсумував одіозний депутат.

Нагадаємо, під час відеопривітання Кива назвав Путіна "великим лідером дружнього до України народу". Також він заявив, що Путін "повернув своїй країні колишню велич і повагу у всьому світі".