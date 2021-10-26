"Він контужений": Рабінович розповів, чим Кива такий цінний для партії ОПЗЖ

Рабінович розповів , у чому цінність Ківи / УНІАН

Нардеп "Опозиційної платформи – за життя" Вадим Рабінович вважає, що його однопартієць та колега Ілля Кива, відомий своїми провокаційними витівками, дуже цінний кадр для партії.

"Кива перебуває під опікою одного зі співголів голови партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича. Тому ніхто йому нічого не зробить. Як каже Кива, він і є ОПЗЖ", – сказав, жартома, Рабінович ефірі телеканалу "Україна 24".

Проте пізніше він узяв серйозний тон.

"Кива один з найцінніших людей в нашій партії з однієї простої причини - він людина, що воювала, контужена. Він був затятий прихильник будь-якої війни. Це людина, яка пройшла усвідомлення. Він, як і (координатор ГО "Патріоти - За життя" Олег) Ширяєв, якого вони ненавидять, були оплотом Правого Сектора, але потім зрозуміли, що ведуть країну і себе не туди", – сказав депутат.

За словами Рабіновича, Кива та Ширяєв "є прикладом для тих, хто може подивитися і сказати, що можна повернутися нормально назад, а не вигадувати собі війну до кінця".

Як Кива породив фейк про його виключення з партії ОПЗЖ