"Він контужений": Рабінович розповів, чим Кива такий цінний для партії ОПЗЖ

Вадим Рабінович підкреслив, що Кива знаходиться під його опікою, тому ніхто йому нічого не зробить.
Нардеп "Опозиційної платформи – за життя" Вадим Рабінович вважає, що його однопартієць та колега Ілля Кива, відомий своїми провокаційними витівками, дуже цінний кадр для партії.
"Кива перебуває під опікою одного зі співголів голови партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича. Тому ніхто йому нічого не зробить. Як каже Кива, він і є ОПЗЖ", – сказав, жартома, Рабінович ефірі телеканалу "Україна 24".
Проте пізніше він узяв серйозний тон.
"Кива один з найцінніших людей в нашій партії з однієї простої причини - він людина, що воювала, контужена. Він був затятий прихильник будь-якої війни. Це людина, яка пройшла усвідомлення. Він, як і (координатор ГО "Патріоти - За життя" Олег) Ширяєв, якого вони ненавидять, були оплотом Правого Сектора, але потім зрозуміли, що ведуть країну і себе не туди", – сказав депутат.
За словами Рабіновича, Кива та Ширяєв "є прикладом для тих, хто може подивитися і сказати, що можна повернутися нормально назад, а не вигадувати собі війну до кінця".
Як Кива породив фейк про його виключення з партії ОПЗЖ
- Минулого тижня Ілля Кива в кулуарах парламенту заявив на камеру журналістам, що його нібито виключили з партії на засіданні в Полтавській області, звинувативши однопартійців Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна "у системній роботі" проти нього.
- Через деякий час в "Опозиційній платформі – за життя" назвали маячнею виключення нардепа Іллі Киви з лав партії.
- Слідом за цим співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович назвав інформацію про виключення Ківи з партії "маячнею божевільного".