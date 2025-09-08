У РФ нові цілі: тривожний прогноз про масовані обстріли та загрозу блекауту

Російські війська, ймовірно, зосередять зусилля на об'єктах видобутку і зберігання енергоресурсів, не виключає Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов прокоментував удари РФ по Україні

Важливе із заяв Снєгирьова:

Відновлення газової інфраструктури - тривалий процес

Росія прагне дестабілізувати тил України

Ймовірне посилення атак РФ на енергетичний сектор

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов прокоментував ситуацію навколо масованих повітряних ударів країни-агресора РФ по Україні.

Відновлення газової інфраструктури - тривалий процес

Як підкреслив він у коментарі Фокусу, відновлення об'єктів газової інфраструктури після ударів - процес нешвидкий. За його словами, ремонтні роботи можуть тривати кілька діб, особливо якщо пошкоджено газосховища і розподільні станції.

Росія прагне дестабілізувати тил України

Аналітик підкреслює, що удари по енергетичних об'єктах є елементом гібридної війни. Їхня мета - не стільки військовий ефект, скільки створення проблем для цивільного населення. У такий спосіб Росія провокує хаос, підриває довіру до української влади і намагається дестабілізувати ситуацію на територіях, які перебувають під контролем України.

Ймовірне посилення атак на енергетичний сектор

За прогнозом Снєгирьова, у майбутньому російські війська, ймовірно, зосередять зусилля на об'єктах видобутку та зберігання енергоресурсів. Під загрозою можуть опинитися:

Полтавська область - ключовий регіон для видобутку газу і нафти;

Західні області України - важливі логістичні вузли, що забезпечують транспортування енергоресурсів.

Загроза "газових блекаутів" узимку

Експерт нагадує, що 2022 року масовані атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до масштабних відключень електроенергії. На його думку, в теорії аналогічний сценарій може повторитися вже в газовому секторі. Особливо серйозними наслідки виявляться, якщо атаки співпадуть з опалювальним сезоном.

Снєгирьов підкреслює: удари по сховищах і розподільних вузлах несуть більший ризик, ніж атаки по місцях видобутку, і можуть призвести до "газових блекаутів", до яких країні потрібно бути готовою.

Удари РФ по Україні: прогноз генерала ЗСУ

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), генерал Ігор Романенко висловив скептицизм щодо здатності та бажання адміністрації Дональда Трампа чинити реальний тиск на Кремль.

За словами військового експерта, незважаючи на гучні заяви Дональда Трампа про намір "змусити Путіна рухатися до миру", після чергових масованих обстрілів з боку РФ на адресу України жодної конкретної реакції з боку Білого дому так і не було.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про відповідь на масовані удари РФ. Важливо, щоб заяви лідерів держав були продовжені сильними діями, каже президент.

Як повідомлялося раніше, у Трампа погрожують Путіну після удару РФ. Захід може об'єднати зусилля в спробі "обрушити" російську економіку, каже Скотт Бессент.

Раніше Главред писав, що в ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

