"У РФ великі успіхи": екскомандир з Айдара назвав нову ціль окупантів

Найближчим часом, найімовірніше, може почнеться битва за Покровськ Донецької області, заявив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.
"У них (російських окупантів - ред.) зараз великі успіхи на покровському напрямку - на тому, який ми ще нещодавно делікатно називали авдіївським, хоч Авдіївка давно вже здана. Почали чесно говорити - покровський або покровсько-курахівський напрямок, мабуть, так правильніше називати. У них там великі успіхи і для них є сенс ці успіхи розвивати. Найімовірніше, битва за Покровськ почнеться ось-ось", - підкреслив він в ефірі Radio NV.
Водночас співрозмовник висловив досить оптимістичні очікування щодо перспектив оборони Покровська, адже Сили оборони мають можливість там затримати ворога
"Але що оборони Покровська вже не вдасться уникнути - для мене це вже практично доконаний факт. До Покровська вони вийдуть. Інша справа: там є шанс їх далі вже надовго затримати", - вважає він.
Дикий додав, що на покровському напрямку третя лінія оборони, яку копали цивільні компанії за підрядами, розташована перед Покровськом, а не за ним, і місто здавати ніхто не планує.
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Хто такий Євген Дикий
Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.
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