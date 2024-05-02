"Ворог прорвався і закріплюється": у ЗСУ назвали нову ціль РФ на сході

Населений пункт Очеретине перебуває під вогневим контролем українських воїнів, каже Назар Волошин.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Ворогу вдалося прорватися і закріпитися в частині Очеретиного в Покровському районі Донецької області, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Водночас населений пункт перебуває під вогневим контролем українських воїнів, бої тривають, підкреслив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті (Очеретине, - ред.). Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", - розповів представник ЗСУ.

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Речник наголосив, що з боку українських сил вживають усіх заходів для стабілізації обстановки на цьому напрямку і повернення під контроль Очеретине: "З цією метою було введено додаткові сили і засоби резерву".

Подробиці боїв на сході

Як зазначили в ОГСВ "Хортиця", найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках, тривають запеклі бої.

Волошин нагадав, що противник на цих напрямках задіяв до чотирьох своїх бригад збройних сил РФ і намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, хоче пробитися до Покровська та Курахового.

"На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, з нашого боку здійснюється переміщення бригад, які відновили свою боєздатність", - додав речник.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ штурмує позиції ЗСУ на двох напрямках. Російським окупантам вдалося здійснити минулого тижня прорив на північний захід від Авдіївки. Ворожі сили пройшли 3 км углиб позицій українських військ до селища Очеретине.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ раніше оцінив загрозу оточення Часового Яру. Російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Часового Яру з кількох напрямків, при цьому застосовуючи авіацію.

Як повідомлялося раніше, в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів. Країна-агресор Росія, найімовірніше, доб'ється тактичних успіхів на фронті найближчими тижнями, поки Україна чекає прибуття військової допомоги від США.

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