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Усю колону розстріляли "касетами": ЗСУ "віджали" позиції у РФ на сході – Bild

Олексій Тесля
1 травня 2024, 14:53
Російське угруповання в Красногорівці зараз у складному становищі, підкреслив Юліан Рьопке.
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ЗСУ зупинили прорив підрозділів РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/GeneralStaff.ua, t.me/BILD_Russian

Підрозділи Збройних сил України вибили російських окупантів з одного з районів біля Красногорівки Донецької області.

Як повідомляє аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке, російське угруповання в Красногорівці зараз у складному становищі.

"Російське угруповання в Красногорівці зараз у складному становищі, оскільки практично позбавлене постачання. ЗСУ стверджують, що вибили росіян з одного з районів", - зазначає він.

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За його словами, нещодавній російський наступ на Красногорівку "танками-черепахами" обернувся катастрофою.

"Днями колона російської бронетехніки вийшла з-під Мар'їнки на Красногорівку, щоб доставити підкріплення в місто, де йдуть бої. На чолі йшов звичайний танк, за ним - чотири обшитих металом "танки-черепахи", на яких ховалася піхота. Вони пройшли близько 7 км уздовж залізничних колій", - наголошується в повідомленні.

Уточнюється, що ЗСУ розстріляли колону з артилерії та мінометів, зокрема касетними боєприпасами.

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"Лише один танк повернувся назад після висадки десанту", - додав Рьопке.

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Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ штурмує позиції ЗСУ на двох напрямках. Російським окупантам вдалося здійснити минулого тижня прорив на північний захід від Авдіївки. Ворожі сили пройшли 3 км углиб позицій українських військ до селища Очеретине.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ раніше оцінив загрозу оточення Часового Яру. Російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Часового Яру з кількох напрямків, при цьому застосовуючи авіацію.

Як повідомлялося раніше, в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів. Країна-агресор Росія, найімовірніше, доб'ється тактичних успіхів на фронті найближчими тижнями, поки Україна чекає прибуття військової допомоги від США.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

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ЗСУ війна на Донбасі війна Росії та України
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