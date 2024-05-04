Ворог матиме перевагу: у ЗСУ розкрили найгірший сценарій біля Часового Яру

ЗСУ утримують місто, незважаючи на атаки ворога, розповів Олесь Маляревич.

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У районі Часового Яру Донецької області ситуація дуже складна, але контрольована, жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав, заявив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич.

Він сказав, що ЗСУ утримують місто, але якщо окупантам вдасться зайти у Часів Яр, у вуличних боях ворог матиме перевагу.

"За переваги противника в піхоті, в живій силі, довести ситуацію до вуличних боїв не можна, тому що це буде складно. Завдання - вибивати їх на підході до Часового Яру в лісосмугах, це ми і робимо. Артилерія і БПЛА працюють у цьому напрямку", - сказав він.

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Український захисник попередив про те, що у ворога достатньо сил і засобів, щоб штурмувати Часовів Яр, тому в умовах дефіциту озброєнь ЗСУ діють хитрістю і майстерністю

"Це і дистанційне мінування, артилерія, касетні боєприпаси - все, що маємо, застосовуємо, щоб зупинити ворога на підходах до Часового Яру. Зараз це завдання виконується", - додав Маляревич.

Наступ на Часів Яр - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що окупанти просуваються до Часового Яру. Наразі евакуація з Часового Яру сповільнилася майже до нульових показників - у місті залишаються сотні людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загрозу захоплення Часового Яру до 9 травня. Окупанти РФ кинули в наступ великі ресурси, наголосив Олег Калашников.

Захоплення Часового Яру відкриє окупантам дорогу до "оборонного поясу" ЗСУ. Російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року. Це дозволить армії РФ почати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України на Донбасі.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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