РФ вдарила ракетами по Києву: були атаковані об’єкти критичної інфраструктури

Країна-агресорка РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці у суботу, 14 січня.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Жителів міста закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
"Ракетна атака на столицю. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації", – йдеться у повідомленні КМВА.
В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об‘єкти критичної інфраструктури.
"Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються", – написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи відбулися у Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце влучання ракети прямують усі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.
Пізніше Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.
У КМВА підтвердили, що є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.
У Києві після ракетної атаки спостерігаються перебої зі світлом.
Вибухи на Київщині
Нагадаємо, вранці у суботу, 14 січня, на Київщині пролунала серія вибухів. Їх було чутно у Києві зі сторони кількох населених пунктів, розташованих поблизу. Місцеві жителі чули їх близько 6 години ранку.
У ЗСУ спростували фейк, який почали розганяти російські пропагандисти, про нібито наступ з півночі. Після цього голова Київської ОВА повідомив, що вранці 14 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури у Київській області було загоряння. На місці працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Після цього про серію вибухів повідомили у Запоріжжі. В Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що вибухи чули в Очакові Миколаївської області.
Також російські загарбники вранці 14 січня знову атакували Харків. У місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що було два "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі міста.
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