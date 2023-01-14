РФ вдарила ракетами по Києву: були атаковані об’єкти критичної інфраструктури

Вибухи в Дніпровському районі столиці, повідомив мер міста Кличко.

РФ вдарила ракетами по Києву/ Мінобороны РФ, pixabay.com

Країна-агресорка РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці у суботу, 14 січня.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Жителів міста закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Ракетна атака на столицю. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації", – йдеться у повідомленні КМВА.

В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об‘єкти критичної інфраструктури.

"Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються", – написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи відбулися у Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце влучання ракети прямують усі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

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Пізніше Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

У Києві після ракетної атаки спостерігаються перебої зі світлом.

Вибухи на Київщині

Нагадаємо, вранці у суботу, 14 січня, на Київщині пролунала серія вибухів. Їх було чутно у Києві зі сторони кількох населених пунктів, розташованих поблизу. Місцеві жителі чули їх близько 6 години ранку.

У ЗСУ спростували фейк, який почали розганяти російські пропагандисти, про нібито наступ з півночі. Після цього голова Київської ОВА повідомив, що вранці 14 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури у Київській області було загоряння. На місці працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Після цього про серію вибухів повідомили у Запоріжжі. В Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що вибухи чули в Очакові Миколаївської області.

Також російські загарбники вранці 14 січня знову атакували Харків. У місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що було два "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі міста.

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