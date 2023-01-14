'ППО і авіація працюють': в Україні гримлять вибухи після ракетної атаки РФ

Після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

В Україні працює ППО після ракетного удару РФ / Telegram

Нову ракетну атаку російських окупантів по Україні в суботу, 14 січня, прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він підкреслив, що окупанти РФ продовжують воювати з цивільною інфраструктурою України. Про це він написав з Telegram.

"ППО і авіація працюють, відіб'ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою", - написав Єрмак.

Відзначимо, що після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що російські ракети наближаються до області. Він закликав жителів залишатися в укриттях.

При цьому у Вінницькій області вже прогриміли чутні вибухи. В ОВА розповіли, що ракети летять у бік регіону з півдня. Жителів області закликали не ігнорувати тривогу.

Крім того, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про роботу ППО.

Також після вибухів, які почули жителі Одеси, роботу ППО в регіоні підтвердили в Одеській райдержадміністрації.

Вибухи також чули в Київській, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях. При цьому багато пишуть про роботу ППО.

Також у Харкові пишуть про ймовірний "приліт".

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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