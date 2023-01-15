Порятунок з-під руїн і "хвилини тиші": у Дніпрі розбирають завали зруйнованого РФ будинку

З-під завалів зруйнованого окупантами будинку дістали постраждалу жінку. Раніше вона кричала і кликала на допомогу.

У Дніпрі розбирають завали будинку, зруйнованого ракетою РФ / Главред

У Дніпрі триває розбір завалів на місці житлового будинку, по якому російські окупанти вдарили крилатою ракетою в суботу, 14 січня.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники.

Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

Відзначимо, що в неділю вранці з-під завалів зруйнованого окупантами будинку дістали постраждалу жінку. Раніше вона кричала і кликала на допомогу.

Її на руках винесли з-під руїн. Постраждалій надається необхідна допомога. Відповідне відео опублікували в Мережі.

/ Скріншот

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж 20 загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це, щонайменше, 37 осіб.

Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

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