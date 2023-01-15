Порятунок з-під руїн і "хвилини тиші": у Дніпрі розбирають завали зруйнованого РФ будинку

У Дніпрі триває розбір завалів на місці житлового будинку, по якому російські окупанти вдарили крилатою ракетою в суботу, 14 січня.
Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники.
Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.
Відзначимо, що в неділю вранці з-під завалів зруйнованого окупантами будинку дістали постраждалу жінку. Раніше вона кричала і кликала на допомогу.
Її на руках винесли з-під руїн. Постраждалій надається необхідна допомога. Відповідне відео опублікували в Мережі.
Ракетний удар РФ
Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.
Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.
В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.
У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж 20 загиблих.
Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це, щонайменше, 37 осіб.
Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.
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