Від удару ворожою ракетою по будинку в Дніпрі загинули 20 людей - губернатор

Число загиблих в результаті удару ворогів по будинку в Дніпрі збільшилося до 18 осіб. Про це повідомляє місцевий губернатор Валентин Резніченко.

Від удару ворожою ракетою по будинку в Дніпрі загинули 18 людей - губернатор / Telegram-канал Дніпровської ОВА

Станом на ранок 15 Січня кількість людей, які загинули в Дніпрі від наслідків ракетного удару російських окупантів, досягло 18 осіб. Про це заявив місцевий губернатор Валентин Резніченко.

"Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 осіб. Попередньо, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Пожежники досі приборкують кілька осередків пожеж, що загорілися через атаку", - сказав він.

Пізніше рятувальники повідомили, що триває ліквідація трьох незначних осередків тління в завалах, а також пошуково-рятувальні роботи і демонтаж небезпечних елементів.

Всього до роботи залучено 520 осіб та 140 одиниць техніки, у тому числі 160 рятувальників та 40 одиниць їх техніки.

"Крім того, залучено 4 кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (м.Ромни) та 20 рятувальників та 4 од. техніки мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС (м. Київ)", – підсумували рятувальники.

Пізніше губернатор Резніченко написав, що кількість загиблих побільшало до 20.

"20 невинних жертв" - йдеться у тексті.

Удар по Дніпру

14 січня під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних. Всі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція триває. Пізніше стало відомо про 60 постраждалих і 5 загиблих.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко під час телемарафону, будинок в який потрапила російська ракета складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

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