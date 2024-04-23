Окупанти переплутали своїх 'товаришів' із РДК: історія закінчилася 'феєрично'

Подія сталася поблизу Очеретиного. Наразі пропагандисти РФ намагаються "зам'яти" справу.

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ЗСУ тримають оборону на Сході / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Російські окупанти, які брали участь у штурмі під Очеретиним, розстріляли цілу групу своїх товаришів по службі, прийнявши їх за Російський добровольчий корпус (РДК), що воює на боці ЗСУ.

Про інцидент у мережі написав український блогер Денис Казанський. "Воєнкори" вже розтиражували фото розстрілу. Убиті були в натівській формі та з російськими паспортами.

"Святкування" в соцмережах противника тривало кілька діб. Потім було встановлено факт, що "двохсоті" - військовослужбовці 30 бригади регулярної російської армії. Серед ліквідованих був, зокрема, директор школи з Кемерова Андрій Шинкаренко.

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"Після цього пропагандистам терміново довелося вигадувати нову героїчну версію про те, що російська штурмова група загинула не від дружнього вогню своїх, а нібито героїчно загинула в бою із ЗСУ", - розповів Казанський.

Водночас на низці пропагандистських помийок Кремля відео розстрілу російських військових висить і досі, зазначає блогер.

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, сформований вихідцями з Росії, які мешкають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. Нині проводять бойові дії як на Авдіївському напрямку, Запоріжжі, Лиманському напрямку, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

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Нині росіяни зосередили силу розміром із дивізію на лінії Бердичі - Новокалинове на північний захід від Авдіївки. У її складі - переважно чотири бригади Центрального військового округу Збройних сил РФ, зазначає Інститут вивчення війни.

Ці плани спрямовані на підтримку російської цілі оперативного рівня, яка полягає в досягненні адміністративного кордону Донецької області через вихід на місто Покровськ.

Крім того, РФ може почати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа. Але аналітики ISW оцінюють імовірність наземного наступу російських окупантів на Харків як дуже низьку, якщо Україна отримає нову військову допомогу від США.

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