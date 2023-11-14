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"У нас перебита логістика": роспропаганда істерить через невдачі РФ на лівобережжі Дніпра

Яна Ставська
14 листопада 2023, 15:15
Будь-які заяви російських пропагандистів не слід сприймати серйозно.
'У нас перебита логістика': роспропаганда істерить через невдачі РФ на лівобережжі Дніпра
ЗСУ дають ворогу "по зубах" на лівому березі Херсонської області / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російські пропагандисти намагаються виправдати невдачі окупаційного угруповання на лівому березі Дніпра Херсонської області. Тепер, за словами топ-колаборантів, у цьому винна нібито зруйнована логістика.

В ефірі російського федерального телеканалу НТВ мелітопольський колаборант Володимир Рогов заявив, що ЗСУ нібито взяли під контроль важливий логістичний шлях між Кінбурнською косою та Олешками на лівобережжі.

"Проблема в чому полягає? У нас перебита логістика між Кінбурнською косою і Олешками, між Олешками і безпосередньо Новою Каховкою. Тобто треба об'їжджати і робити досить велике коло, щоб доставити БК, особовий склад", - сказав зрадник.

відео дня

Наскільки ця інформація відповідає дійсності - перевірити наразі неможливо. Самого Рогова регулярно викривали у брехні.

Зрадник Рогов занил про погіршення становища росіян на лівому березі - дивіться відео:

'У нас перебита логістика': роспропаганда істерить через невдачі РФ на лівобережжі Дніпра

Ситуація на Лівобережжі

Напередодні американський Інститут вивчення війни повідомив про те, що ЗСУ здійснили атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині - повільний наступ викликає паніку у російських військових.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона).

Самі окупанти скаржилися на безпомічність на лівобережжі Херсонської області. За словами загарбників, перед операцією бійці ЗСУ нібито роз'їжджали по позиціях росіян у російській формі та розстрілювали їх упритул.

Втім, росіяни посилили цей напрямок морською піхотою, хоча ЗСУ, за твердженням окупантів, вдалося захопити кілька одиниць ворожої техніки. Є також полонені серед росіян.

Своєю чергою, тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині включена до стратегічних заходів активних операцій Збройних сил України. За умови успішної реалізації плану Генерального штабу, Кінбурнська коса буде звільнена, сказав генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.

Водночас у командуванні південного угрупування ЗСУ коментувати ситуацію на лівому березі Дніпра відмовляються. За словами спікерки ОК "Південь" Наталі Гуменюк, ЗСУ активно працюють над тим, щоб створити максимальні труднощі для ворожої логістики. 10 листопада вона підтвердила, що робота триває, і різні методи використовуються для досягнення цієї мети.

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війна в Україні ЗСУ новини Херсона Херсонська область війна Росії та України
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