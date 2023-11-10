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Перерізали важливу трасу: у ЗСУ розповіли про операцію на лівому березі Херсонщини

Юрій Берендій
10 листопада 2023, 09:52
Дорога Олешки-Нова Каховка має велике значення для логістики окупантів на Півдні. У Силах оборони України повідомили, чи вдалось ЗСУ її перерізати.
Перерізали важливу трасу: у ЗСУ розповіли про операцію на лівому березі Херсонщини
ЗСУ продовжують операції на лівому березі Херсонщини / Колаж Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України, Генштаб

Аналітики Інституту вивчення війни рано вранці 10 листопада опублікували зведення, в яких зазначили, що ЗСУ вдалося перерізати дорогу Олешки-Нова Каховка. Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала цю інформацію.

За її словами, не всі аспекти військових дій можна розкривати, але ЗСУ активно працюють над тим, щоб створити максимальні труднощі для ворожої логістики. Вона підтвердила, що робота триває, і різні методи використовуються для досягнення цієї мети.

Також, наразі можна говорити про ефективну контрбатарейну роботу, зокрема, ускладнення ворожої логістики.

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"Якщо ворог і світова спільнота визнають, що зараз ця траса перерізана, то будемо сподіватися, що вони на це зорієнтуються і будуть розуміти, що далі логістика просуватися не може", – сказала Гуменюк.

Обстановка на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові у двох районах перекрити дорогу Олешки-Нова Каховка, розташовану приблизно за 53 кілометри на північний схід від Херсона.

Також за повідомленням ГУР, російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини розміщують міни біля газорегулювальних пунктів, електропідстанцій та об'єктів критичної інфраструктури.

Водночас, Сили оборони України перемістили обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області та продовжують проводити масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції.

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війна в Україні ЗСУ новини Херсона
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