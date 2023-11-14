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"Коса скоро буде наша": топ-генерал ЗСУ розкрив деталі операцій на півдні

Юрій Берендій
14 листопада 2023, 13:13
Сили оборони Украни продовжують операції на лівобережжі Херсонщини. За словами генерала Марченка, в планах Генштабу звільнення Кунсбурської коси.
'Коса скоро буде наша': топ-генерал ЗСУ розкрив деталі операцій на півдні
Топ-генерал ЗСУ розкрив деталі операцій на півдні / Колаж Главред, фото: t.me/SerhiyNaiev, Міноборони, УНІАН

На даний момент, тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині включена до стратегічних заходів активних операцій Збройних сил України. За умови успішної реалізації плану Генерального штабу, Кінбурн буде звільнено. Про це генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомив у інтерв'ю Яніні Соколовій.

"Я не можу сказати точно і розкрити деталі, але якщо вийде те, що спланував Генеральний штаб, то коса скоро буде наша", – сказав генерал Марченко.

Також він поділився інформацією про обстановку на південному напрямку. Генерал Марченко зазначив, що українські війська успішно рухаються вперед на лівому березі Херсонщини.

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"Наші війська посуваються на лівий берег. Я не відкрию військової таємниці, коли скажу, що ми вже перекинули деякі сили, зараз вони намагаються закріпитися для планування подальших наступальних дій. Це максимум, який я можу вам зараз розказати", – сказав генерал.

Також, Дмитро Марченко відзначив, що навіть при непростій обстановці українські морпіхи успішно впоралися із своєю місією.

"Перекидання відбувається під обстрілами, під контролем російської сторони, в небі постійно літають їхні БПЛА. Але наші хлопці з морської піхоти справляються з поставленою задачею, хоча їм тяжко, але вони це роблять", – наголосив генерал.

Наступ Сил оборони на півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала заяви російських пропагандистів, які стверджують, що окупанти втікають з Херсонської області. Проте насправді це є неправдивою інформацією.

Воночас, за інформацією Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, за останню добу українські Збройні Сили на Таврійському напрямку успішно знищили 504 військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації.

Також, у захопленій окупантами РФ Горностаївці Херсонської області ударні безпілотники атакували будівлю російської поліції.

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