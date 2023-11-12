'Зник командир з заступниками': окупанти скиглять через прорив ЗСУ на лівий берег Дніпра

В українському командуванні відмовляються коментувати ситуацію на лівобережжі Херсонщини, щоб не нашкодити наступу ЗСУ.

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Триває контрнаступ ЗСУ на півдні / колаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 окрема механізована бригада

Російські окупанти скаржаться на безпомічність на лівобережжі Херсонської області, куди нібито прорвалися українські захисники. При цьому наголосимо, що у командуванні Сил оборони регулярно відмовляються коментувати будь-який рух ЗСУ на тій ділянці фронту, щоб не зашкодити контрнаступальним діям.

Як розповіли у коментарі ВВС самі ж окупанти, українським військам вже вдалося не тільки прорвати оборону, а й зайняти плацдарм на певних ділянках у тій місцині.

За словами загарбників, перед операцією бійці ЗСУ нібито роз'їжджали по позиціях росіян у російській формі та розстрілювали їх упритул.

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"Під'їжджали майже впритул до позицій. Поки наші дивилися - їх усіх валили", - каже джерело ВВС.

Втім, росіяни посилили цей напрямок морською піхотою, хоча ЗСУ, за твердженням окупантів, вдалося захопити кілька одиниць ворожої техніки.

Є також полонені серед росіян.

"Уже кілька людей потрапили до полону. Зник наш командир із усіма заступниками. В нас важка ситуація. За ніч поклали дві наші роти. Українці закріпилися на нашому боці в районі Кринок, і звідти поки що вибити їх не можемо. Чергуємо не добу через добу, а весь час без замін. Людей нема. Плюс - усі бояться", - поскаржився один з окупантів.

За словами окупантів, у них останні шість днів немає ніякого зв'язку з підрозділами.

"Діємо, як самі вирішимо, вже шість днів. Наосліп. Зараз затихло все трохи, а так усе ходуном ходить. Бліндаж підкидає", - заявляє загарбник.

Ситуація на лівобережжі

Напередодні американський Інститут вивчення війни повідомив про те, що ЗСУ здійснили атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині - повільний наступ викликає паніку у російських військових.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона).

Водночас у командуванні південного угрупування ЗСУ коментувати ситуацію на лівому березі Дніпра відмовляються. За словами спікерки ОК "Південь" Наталі Гуменюк, ЗСУ активно працюють над тим, щоб створити максимальні труднощі для ворожої логістики. 10 листопада вона підтвердила, що робота триває, і різні методи використовуються для досягнення цієї мети.

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