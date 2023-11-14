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Для України може бути 2 позитивних наслідки від зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна – Кулик

Альона Вороніна
14 листопада 2023, 14:27
Китай не відмовиться підтримувати Росію, але Байден може переконати китайського лідера піти на поступки в інших питаннях.
Джо Байден, Си Цзиньпин
Для України може бути 2 позитивних наслідки від зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для України може бути два позитивних наслідки від зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яка запланована на 15 листопада. По-перше, американський лідер може повпливати на те, щоб КНР не стала повністю лояльною до країни-агресорки Росії, по-друге, Китай може погодитися постачати Росії менше чипів і товарів подвійного призначення.

У той же час Китай може вплинути на своїх союзників, щоб ті постачали в РФ менше озброєння. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Перший наслідок – щоб Китай не переходив у ситуацію повної лояльності до будь-яких кроків Росії. Також Китай має вплинути на КНДР та інших союзників, аби вони не надавали РФ озброєння та боєприпаси. Другий – Китай має відмовитись від критичних для Росії поставок чипів та товарів подвійного призначення РФ для ракет, авіації та дронів. Якщо це буде в кейсі, і Китай висловить свою згоду про це говорити і якимось чином вплинути на своїх сателітів щодо поставок боєприпасів, це вже буде для нас великою перемогою", – зазначив Кулик.

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Але він зазначив, що не варто очікувати великої поступливості від КНР в українському кейсі. На думку експерта, навряд чи буде так, що Китай послухав Байдена і не буде більше підтримувати Путіна. Кулик зазначає, що такого не трапиться, єдине питання, у якому можна очікувати змін – це зміна динаміки співпраці Пекіна та Москви.

Експерт наголосив, що у Китаю є інструмент впливу, тому, якщо Байдену вдасться переконати Сі Цзіньпіна, то можна буде очікувати зниження динаміки цих поставок.

"Зокрема, вже зараз фіксується, що на кордоні між Північною Кореєю та Росією рівень поставок товарів, тобто перехід залізницею і контейнерів через глибоководний порт на півночі Північної Кореї, не такий, яким був ще два-три тижні тому. Якщо тоді була велика інтенсивність, то зараз там інтенсивність досить низька – від десятків потягів на день до одного на два тижні", – розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Експерт зазначив, що ситуацію на кордоні й масштаби поставок з Північної Кореї до Росії відслідковує, зокрема, Південна Корея за допомогою супутників і моніторингових служб. За словами Кулика, зменшення постачання в РФ уже показує, що Китай таким чином уже підтвердив готовність поговорити і вплинути на свого партнера.

"Крім того, я обережно ставлюся до заяв південнокорейської розвідки про мільйон боєприпасів, які Північна Корея нібито передала Росії для війни в Україні, бо ці заяви відбуваються в контексті інтенсифікації переговорів Південної Кореї та США. І тут може бути більше політичної доцільності, ніж фіксування реального стану речей", – додав Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Раніше повідомлялося, що Білий дім підтвердив переговори Джо Байдена і Сі Цзіньпіна. Президент Сполучених Штатів Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін планують провести особисту зустріч 15 листопада у Сан-Франциско.

Адміністрація Байдена повідомила, що під час зустрічі лідери обговорять двосторонні відносини між США та Китаєм, важливість підтримки відкритих каналів зв'язку, а також ряд регіональних та глобальних питань.

У Bloomberg зазначали, що нові військові переговори США і Китаю пріоритет для зустрічі Байдена і Сі. Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

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