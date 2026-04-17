Наступ РФ на Київ і Житомир: розкрито сценарій атаки з Білорусі

Олексій Тесля
17 квітня 2026, 23:35
Росія може розглядати варіант спільного використання російських військ з території Білорусі, вважає Костянтин Немічев.
Лукашенко, армія Білорусі
Що відомо про ймовірність наступу з Білорусі

Важливо:

  • РФ може розглядати сценарій атаки з території Білорусі
  • Кремль прагне використовувати Білорусь для тиску на Україну

Білоруська армія, за оцінкою військових експертів, залишається недостатньо підготовленою для повноцінного ведення бойових дій і розглядається як обмежено боєздатна структура.

На цьому тлі, згідно з даними розвідки, Росія може розглядати сценарій спільного використання російських сил з території Білорусі за участю білоруських підрозділів, заявив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

Він звертає увагу на військову риторику офіційного Мінська: на початку квітня Олександр Лукашенко заявляв про відсутність "мирного часу", а пізніше підписав указ про призов офіцерів запасу. Додатковим фактором, за словами Немічева, стає посилення активності білоруських військ у прикордонних районах.

На його думку, мова не йде про підготовку великого наступу, проте Росія може прагнути використовувати Білорусь для тиску на Україну.

"Є підстави вважати, що Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну. Мова йде не про масштабний наступ, а про прикордонні провокації, створення напруги на півночі України та спробу відтягнути частину сил ЗСУ на ключових напрямках на сході та півдні", — пише він.

армия Беларуси инфографика
/ Главред

Немічев також вважає малоймовірними сценарії наступу на великі українські міста (Київ, Житомир і Рівне) з північного напрямку, називаючи їх "поки що нереалістичними".

"Українська сторона передала чіткий сигнал керівництву Білорусі про неприпустимість будь-яких провокацій. При цьому слід розуміти, що Україна має достатні можливості, щоб у разі необхідності швидко продемонструвати відповідь", — підкреслив він.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Про особу: Костянтин Немічев

Немічев Костянтин Віталійович - український військовий та політичний діяч. У 2014 році він був учасником Революції гідності та брав участь у захисті Харкова від проросійського заколоту. Про це повідомляє Вікіпедія. У 2014-2016 роках він служив у батальйоні та полку "Азов", де отримав звання сержанта. Тоді ж він брав участь у боях за Широкине та оборони Маріуполя.

Навесні 2022 року Немічев та Сергій Величко створили підрозділ "KRAKEN", який активно брав участь у боротьбі з російськими окупантами. Нині "KRAKEN" - окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Білорусі
Активні бої стихнуть: росіяни хочуть перейти до оборони на фронті, що відомо

Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

