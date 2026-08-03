"Знайшла свою нішу": Вакарчук розповів про вплив доньки на його музичні уподобання

За словами артиста, у підлітковому віці Діана, як і багато її однолітків, захоплювалася популярною музикою 1990-х і 2000-х років.

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Вакарчук розповів про вплив доньки на його музичні вподобання / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Коротко:

Вакарчук завдяки доньці відкрив для себе гурт Fleetwood Mac

Дочка познайомила його з альбомом Rumours

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився несподіваною історією про свою прийомну доньку Діану. Під час подкасту Unzip музикант зізнався, що саме завдяки їй відкрив для себе легендарний гурт Fleetwood Mac, хоча раніше майже не слухав їхню творчість.

За словами артиста, у підлітковому віці Діана, як і багато її однолітків, захоплювалася популярною музикою 1990-х і 2000-х років. Однак з часом вона почала шукати власний музичний стиль і знайомитися з культовими виконавцями різних епох.

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"Сьогодні у молодих людей є перевага - можливість обирати. Я пам’ятаю, як Діана, моя донька, спочатку слухала те саме, що й її однокласники. Але поступово вона знайшла свою нішу. І саме вона відкрила мені, людині, яка вважала себе знавцем західної музики, Fleetwood Mac - легендарний британо-американський гурт 60-х, 70-х і 80-х років", - розповів Вакарчук.

Музикант зазначив, що донька познайомила його з альбомом Rumours, який справив на нього сильне враження. За словами Вакарчука, ця платівка з часом увійшла до числа його найулюбленіших музичних альбомів.

"Вона принесла мені їхній альбом Rumours і каже: „Послухай пісню "The Chain". Це геніальна пісня. Я її знав, але, знаєш, це одне, а інше - зовсім інше. І ось людина, яка народилася в 90-х і слухала цю музику в 2000-х, приносить мені це в підлітковому віці й каже: "Я це люблю". І мені здається, у цьому є певна об’єктивність. І я, до речі, не будучи в юності фанатом Fleetwood Mac, вже в дорослому віці почав їх слухати. І ось Rumours - це один із моїх найулюбленіших альбомів, створених у 70-ті", - поділився Вакарчук.

Як відомо, Діана - не рідна дочка Святослава Вакарчука: вона народилася в попередніх стосунках його колишньої партнерки Лялі Фонаревої. Однак музикант багато років був поруч із нею, брав участь у її вихованні та називав її своєю дочкою.

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Про особу: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту "Океан Ельзи". Заслужений артист України. Засновник і голова політичної партії "Голос" (2019–2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі гурту "Океан Ельзи".

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