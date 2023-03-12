"Вагнерівців" знищують "пачками": полковник ЗСУ розповів про бої за Бахмут

Біля Бахмута зараз є як підрозділи ПВК "Вагнер", так і кадрові російські військові.

ЗСУ в Бахмуті / Фото: Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

РФ кинула великі сили на штурм Бахмута Донецької області, розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл").

В інтерв'ю Главреду він пояснив, що у складі окупантів є як кадрові військові, так і члени бандформувань ПВК "Вагнера".

"Там мікс. Там однозначно воюють професіонали. Я бачу, з ким воюю. Спочатку були вагнерівці, і мушу визнати, що сміливості їм не позичати, як, в принципі, і кадровим російським військовим. Вони воюють правильно, за підручниками. Але все одно їх там гине багато, особливо вагнерівців", - зазначив співрозмовник.

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Разом з тим він підкреслив, що біля Бахмута зараз є як підрозділи ПВК "Вагнер", так і кадрові російські військові.

"Там зосереджено дуже багато сил ворога. Все, що було можна, Росія зараз кинула саме на Бахмут", — додав Ільницький.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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