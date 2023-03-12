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1100 "двохсотих" та 10 спалених складів: Зеленський розповів про шалені втрати РФ під Бахмутом

12 березня 2023, 23:54
Російські окупанти менше ніж за тиждень втратили понад 1100 окупантів "двохсотими" та щонайменше 1500 - "трьохсотими".
Украинские военые, Владимир Зеленский
Зеленський розповів про шалені втрати окупантів під Бахмутом / Колаж фото 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Офіс президента України

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут у Донецькій області і кидають туди основні свої сили. Українські військові відбивають щоденний штурм росіян та завдають їм нищівних ударів.

Лише під Бахмутом менше ніж за один тиждень українські воїни ліквідували понад 1100 окупантів "двохсотими". Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв", - сказав Володимир Зеленський.

відео дня

Також ЗСУ знищили десятки одиниць російської техніки та спалили більше 10-ти складів з боєприпасами.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки Верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський Бахмут вторгнення Росії
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