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"Може повторитися доля Дебальцевого": командир ЗСУ про складну ситуацію в Бахмуті

12 березня 2023, 18:14
Російські окупанти намагаються відрізати логістику ЗСУ, щоб українські військові залишилися без шляхів забезпечення.
Денис Ярославський, ВСУ
У Бахмуті складна ситуація, може повторитися доля Дебальцевого / Колаж фото Instagram, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Запеклі бої за український Бахмут в Донецькій області не вщухають. Окупанти намагаються оточити місто. У Бахмуті може повторитися ситуація, яка сталася в Дебальцевому після того, як російські військові "відрізали" місто від шляхів постачання. Про це заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Еспресо.

Бої за Бахмут йдуть безпосередньо в самому місті.

"Зараз у Бахмуті йдуть бої безпосередньо на вулицях. За кожен провулок йдуть стрілецькі бої. Ворогові за півтора тижня вдалося з Ягідного просунутися на 1,5 км вглиб Бахмута. Важко утримувати кожен будинок, кожен приватний сектор. Особлива небезпека в тому, що горловина так званого оперативного котла становить трохи більше 4 км. Ми розуміємо, що може бути повторення Дебальцевого", — сказав Ярославський.

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Російські окупанти намагаються повністю відрізати логістику ЗСУ. Вони обстрілюють всі шляхи забезпечення міста. Якщо ворог зможе домогтися успіху в цьому, то в української сторони не буде можливості поповнювати запаси зброї. Росіяни своєю чергою будуть продовжувати штурм.

Однак, як каже Ярославський, українські військові продовжують стояти і обороняти Бахмут, щоб не дати ворогові просунутися вперед.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки Верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії
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