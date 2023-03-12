"Може повторитися доля Дебальцевого": командир ЗСУ про складну ситуацію в Бахмуті

Запеклі бої за український Бахмут в Донецькій області не вщухають. Окупанти намагаються оточити місто. У Бахмуті може повторитися ситуація, яка сталася в Дебальцевому після того, як російські військові "відрізали" місто від шляхів постачання. Про це заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Еспресо.
Бої за Бахмут йдуть безпосередньо в самому місті.
"Зараз у Бахмуті йдуть бої безпосередньо на вулицях. За кожен провулок йдуть стрілецькі бої. Ворогові за півтора тижня вдалося з Ягідного просунутися на 1,5 км вглиб Бахмута. Важко утримувати кожен будинок, кожен приватний сектор. Особлива небезпека в тому, що горловина так званого оперативного котла становить трохи більше 4 км. Ми розуміємо, що може бути повторення Дебальцевого", — сказав Ярославський.
Російські окупанти намагаються повністю відрізати логістику ЗСУ. Вони обстрілюють всі шляхи забезпечення міста. Якщо ворог зможе домогтися успіху в цьому, то в української сторони не буде можливості поповнювати запаси зброї. Росіяни своєю чергою будуть продовжувати штурм.
Однак, як каже Ярославський, українські військові продовжують стояти і обороняти Бахмут, щоб не дати ворогові просунутися вперед.
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки Верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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