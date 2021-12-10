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"Розмова була теплою": у Білому домі розкрили подробиці переговорів Байдена і Зеленського

10 грудня 2021, 06:45
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Основною метою дзвінка була можливість для президента Байдена прочитати президенту Зеленському запис його телефонної розмови з президентом Путіним.

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У Білому домі розкрили подробиці розмови Байдена і Зеленського / Фото Reuters

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером 9 листопада підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, а також заявив, що американська адміністрація підтримує нормандський формат.

Як повідомили в Білому домі, "розмова з президентом Зеленським була дуже теплою, вона тривала близько 90 хвилин".

Зазначається, що основною метою дзвінка була можливість для президента Байдена прочитати президенту Зеленському запис його телефонної розмови з президентом Путіним.

"Президент Байден в бесіді з Зеленським підкреслив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати нормандський формат і зусилля з виконання Мінських угод, включаючи нашу підтримку цього процесу, який очолюють наші союзники Франція та Німеччина", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Байден сказав Зеленському, що в разі подальшого вторгнення Росії в Україну США та європейські союзники дадуть відповідь рішучими економічними заходами, нададуть Україні додаткові засоби захисту і будуть зміцнювати союзників по НАТО на східному фланзі додатковими засобами.

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Розмова Байдена і Зеленського

У четвер, 9 грудня, президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Вона відбулася після переговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що розмова двох лідерів тривала 1,5 години.

"Президенти почали з найголовнішого. Байден розповів Зеленському про його саміт з Путіним. Також, безумовно, вони говорили і про інші питання, але я хотів би зупинитися на основних тезах. Байден, як про це вже говорили після розмови з Путіним, дуже відверто сказав йому і попередив про наслідки, якщо Росія ухвалить рішення щодо ескалації або вторгнення", - заявив Єрмак.

При цьому він додав, що Байден заявив, що США разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій, у разі агресії Росії проти України.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга в ефірі програми Право на владу заявив, що розмова Зеленського з Байденом була "предметною, продуктивною й наповненою змістом".

"Ключовим було питання безпеки в оборонно-військовій сфері та енергетичній сфері", - зазначив заступник голови ОПУ.

Сибіга підкреслив важливість того, що спілкування Байдена і Зеленського не було обмежене часовими рамками, тобто лідери країн могли говорити стільки, скільки було потрібно для вирішення всіх головних питань.

Переговори Байдена і Путіна

У вівторок, 7 листопада 2021 року, відбулися переговори президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.

Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації та повернення до дипломатії.

Крім того президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

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