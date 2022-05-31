Героїчні пілоти Іван та Олексій вижили двічі: на полі бою та у жорстокому російському полоні

Українських пілотів Івана Пепеляшка та Олексія Чижа звільнили з полону / фото пілотів

Українські пілоти Іван Пепеляшко та Олексій Чиж повернулися із російського полону. Туда вони потрапили після того, як їх на Чернігівщині підбили ворожі літаки. Українські герої розповіли про те, як їм вдалося вижити у бою та в полоні, повідомляє Новое время.

Іван Попеляшко був пілотом-штурманом, а Олексій Чиж - командиром екіпажу. 24 лютого вони почали захищати столицю. 8 березня у небі над Чернігівщиною росіяни підбили екіпаж Чижа-Пепеляшка та ще два гвинтокрили. Тільки цим двом пілотам вдалося вижити. Тоді загинув ще один член екіпажу - бортовий авіаційний технік, капітал Володимир Скляр. Після падіння у Чиж та Попеляшко отримали переломи ніг, їх винесло з гелікоптера вибуховою хвилею.

Український пілот Іван Пепеляшко, якого звільнили з полону / Іван Пепеляшко

"Деякий час були непритомні, але до тями почало приводити відчуття болю і холоду. Ми зрозуміли, що на землі. Для мене це був шок. Як? Я не міг повірити, що нас збили", - сказав Пепеляшко.

Український Мі-8 оточили російські солдати та БТРи. Пілоти згадують, що ворожі війська вкололи їм знеболювальні, наклали лонгети та вивезли. Їх взяли у полон та вивезли в РФ. Медики окупантів намагалися стабілізувати стан Пепеляшка та ставили крапельниці.

Український пілот Олексій Чиж, якого звільнили з полону / Олексій Чиж

Вже на території РФ у польовому шпиталі українським пілотам зробили операції, потім відвезли до цивільної лікарні у Рильську, потім до табору полонених, ще до однієї лікарні та аж після цього у СІЗО.

У таборі полонених за дисципліною слідкувала військова поліція. Рашисти дозволяли відводити лежачих до туалету лише раз на день, усе обмежувалось у часі.

"Просто так щось запитати без дозволу, навіть у туалет, не можна. Є графік, є терміни. Прийом їжі був таким: сніданок — від 1 до 2 хвилин (залежить від настрою), обід — 2−3 хвилини (і міг іще скорочуватись). Вечеря — не більше 2 хвилин. Звичайно, хлопці змішували перше з другим. Та для цивільної людини такий відлік часу — це важко", - згадує Пепеляшко.

Згодом українські пілоти потрапили у СІЗО. Їх там зустріли близько 30-ти працівників "масажною бесідою" та відбиранням особистих речей. Пілоти не уточнують, що означає "масажна бесіда". Пілотів помістили у невелику камеру , де було ще 10 українських військовополонених офіцерів.

"О 6 ранку — підйом, і весь день, до команди відбій (22.00), ти не маєш право доторкнутись до ліжка. За цей час раз чи два (а якщо повезе — то ні разу) тебе будуть викликати на допити. Після них, як правило, буде некомфортно спати на якомусь боці", - додає Попеляшко.

Українців змушували співати російські пісні та гімн Росії. У багатьох гноїлись рани через вологість. Гній із ран доводилось забирати туалетним папером, ним і робили перев'язки.

13 квітня Попеляшка і Чижа вивели з камери, Згодом їх відправили на кордон Білорусі та України, де перемістили до української карети швидкої допомоги. Так хлопці потрапили назад у столицю. Вони до останнього не могли повірити, що їх дійсно повернули в Україну.

14 квітня, очільник розвідки, який зустрівся з хлопцями повідомив їм особисто: "Хлопці, у мене чудова новина: Москва (крейсер - Главред) пішла під воду".

Олексій Чиж та Іван Пепеляшко після повернення з полону / ГУР

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Нагадаємо, раніше українські військовослужбовці з Азовсталі у Маріуполі були евакуйовані на тимчасово окуповану територію. Серед них багато поранених. Військових планують обміняти одразу після того, як їх стан стабілізується.

Згодом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів про те, що до захисників Азовсталі не застосовують тортури та ганебно не ставляться.

Це підтвердив і командир "Азова" Денис Прокопенко. Йому вдалося поговорити зі своєю дружиною Катериною. Український захисник стверджує, що їх годують, дають воду. Ситуацію контролюють представники ООН та Червоного Хреста.

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