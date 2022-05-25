"Умови полону задовільні": командир "Азова" вийшов на зв'язок з дружиною

Денис Прокопенко та його дружина Катерина / скріншоти з відео

Командиру "Азова" Денису Прокопенку вдалося за допомогою співробітників Червоного Хреста з російського полону зателефонувати своїй дружині Катерині. Про це в коментарі британському виданню "The Guardian" розповіла сама дівчина.

"Він сказав, що у нього все добре, і запитав, Як я. я чула з інших джерел, що Умови більш-менш задовільні. Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але зараз є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію", ‒ каже Катерина.

Згідно свіжої інформації, більшість поранених бійців "Азова" окупанти тримають у в'язниці в селі Оленівка. Менша група тяжкопоранених бійців перебуває в лікарні тимчасово окупованого міста Новоазовськ.

Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців в Росію не вивозили. Крім того, вона заснувала незалежну організацію для підтримки бійців з "Азовсталі" ‒ в тому числі і морпіхів, і прикордонників, і поліцейських.

"Мета організації - організовувати щотижневі дзвінки з ув'язненими, розвінчувати Російські фейки про наших хлопців, забезпечити їх задовільний стан: ліжко, ліки, воду і їжу, а також агітувати за їх якнайшвидше звільнення". - розповіла Катерина.

читайте такожФортеця "Маріуполь": боєць "Азова" зняв фільм про "Азовсталь"

Нагадаємо, Маріуполь був заблокований російськими військами з 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя виявилися заблоковані на заводі "Азовсталь" - бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.

Мирних жителів евакуювали на початку травня, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час, хоча Туреччина готова була вивезти їх по морю і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.

16 травня росіяни продовжили спроби зайти на завод або заблокувати вихід з бункерів "Азовсталі", а потім заявили, що домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер у командирів є наказ зберегти життя особового складу.

20 травня Міноборони РФ заявило, що всі бійці вже виведені і що з 16 травня з бункерів вийшли 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.

Командир " Азова "Денис Прокопенко заявляв, що тяжкопоранені бійці з заводу" Азовсталь " повинні бути доставлені на підконтрольну Україні територію шляхом обміну, а щодо загиблих захисників сподівався, що найближчим часом рідні зможуть поховати їх.

Інші новини:

Дивіться онлайн новини Донбасу