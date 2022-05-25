УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Умови полону задовільні": командир "Азова" вийшов на зв'язок з дружиною

25 травня 2022, 10:10

Як каже Катерина-дружина командира "Азова" Дениса Прокопенка - наскільки їй відомо, нікого з полонених бійців окупанти поки в Росію не вивозили.

Прокопенко, дружина
Денис Прокопенко та його дружина Катерина / скріншоти з відео

Командиру "Азова" Денису Прокопенку вдалося за допомогою співробітників Червоного Хреста з російського полону зателефонувати своїй дружині Катерині. Про це в коментарі британському виданню "The Guardian" розповіла сама дівчина.

"Він сказав, що у нього все добре, і запитав, Як я. я чула з інших джерел, що Умови більш-менш задовільні. Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але зараз є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію", ‒ каже Катерина.

Згідно свіжої інформації, більшість поранених бійців "Азова" окупанти тримають у в'язниці в селі Оленівка. Менша група тяжкопоранених бійців перебуває в лікарні тимчасово окупованого міста Новоазовськ.

Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців в Росію не вивозили. Крім того, вона заснувала незалежну організацію для підтримки бійців з "Азовсталі" ‒ в тому числі і морпіхів, і прикордонників, і поліцейських.

"Мета організації - організовувати щотижневі дзвінки з ув'язненими, розвінчувати Російські фейки про наших хлопців, забезпечити їх задовільний стан: ліжко, ліки, воду і їжу, а також агітувати за їх якнайшвидше звільнення". - розповіла Катерина.

читайте такожФортеця "Маріуполь": боєць "Азова" зняв фільм про "Азовсталь"

Нагадаємо, Маріуполь був заблокований російськими військами з 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя виявилися заблоковані на заводі "Азовсталь" - бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.

Мирних жителів евакуювали на початку травня, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час, хоча Туреччина готова була вивезти їх по морю і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.

16 травня росіяни продовжили спроби зайти на завод або заблокувати вихід з бункерів "Азовсталі", а потім заявили, що домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер у командирів є наказ зберегти життя особового складу.

20 травня Міноборони РФ заявило, що всі бійці вже виведені і що з 16 травня з бункерів вийшли 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.

Командир " Азова "Денис Прокопенко заявляв, що тяжкопоранені бійці з заводу" Азовсталь " повинні бути доставлені на підконтрольну Україні територію шляхом обміну, а щодо загиблих захисників сподівався, що найближчим часом рідні зможуть поховати їх.

Інші новини:

Дивіться онлайн новини Донбасу

Автор: Єгор Бунін
Азов війна Росії та України Денис Прокопенко
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:10

"Умови полону задовільні": командир "Азова" вийшов на зв'язок з дружиною

09:38

Генерал-розвідник спрогнозував сценарій замаху на ПутінаВідео

09:37

Валькірія для українців: ексдепутат з Норвегії розповіла, чому приїхала воювати за Україну

09:16

"Потрібно діяти, поки тил працює": звільнити Крим важко, але реально - ізраїльський офіцерВідео

09:12

Росія готова підпалювати Європу: як відмова України капітулювати зіпсувала серйозним людям планиПогляд

Реклама
08:59

Підстрелив "Грача": боєць ЗСУ вдруге за місяць збив літак РФВідео

08:52

Війна в Україні - початок Третьої світової, яку не переживе цивілізація: Сорос зробив прогнозВідео

08:45

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю і Кривому Рогу: є серйозні руйнування і жертва

08:30

Гороскоп на сьогодні, 25 травня 2022: Терезам - сумнівні пропозиції, Водоліям - здійснення мрії

08:20

Боєць ЗСУ у свій день народження збив ворожий безпілотник на передовій

08:17

Потужні натовські САУ Caesar б'ють рашистів на фронті: фото, що вражаютьФотоВідео

07:56

Гороскоп Таро на червень: Овнам - гроші, Тельцям - виконання бажання, Близнюкам - цінний подарунокВідео

07:48

Віспа мавп може проникнути в Україну: хто потрапить під удар і як уберегтися

07:46

РФ провела таємну спецоперацію на затонулому крейсері Москва - розвідкаВідео

07:29

РФ штурмує Сєвєродонецьк і Лиман: ЗСУ відбили атаки на двох напрямках, у ворога втратиВідео

07:11

Кремль - на півдорозі, щоби визнати владу України "шанованими партнерами": Гіркін розкрив провал РФ

06:39

Брудна гра Німеччини і Франції щодо України: як німці та французи стали обслугою ПутінаПогляд

06:28

Вранці в Запоріжжі прогриміла серія потужних вибухів: перші подробиці ракетного ударуВідео

05:43

Від вбивств до депортації: путінські окупанти продовжують справу Сталіна - В'ятровичВідео

05:40

Путін очікував, що Зеленський здасть Крим та Донбас: Маломуж назвав сценарії атаки Росії на УкраїнуВідео

Реклама
05:10

НАТО може оголосити Одещину закритою зоною: українське зерно є важелем впливу на Захід – експертВідео

04:38

Не гірше від магазинного: як швидко та легко зробити якісний пральний порошок вдома

04:28

Найсмачніший заливний пиріг з ідеальною начинкою: секретний рецепт за 15 хвилинВідео

04:11

Зірка Вартових Галактики і старша донька Шварценеггера знову стали батьками

04:10

Спеки не буде: у червні Україну атакують небезпечні стихійні явищаВідео

03:40

Залишки від мила можна застосувати з користю: 4 практичні лайфхаки

03:39

Гаряча Демі Роуз в чуттєвому образі показала бюст 6 розміру

03:08

Путініст Тарзан в істериці пригрозив американцям через розширення НАТО

02:58

Анна Трінчер в купальнику похвалилася "новими" соковитими грудьми

02:37

Заговорять зуби будь-кому: 4 знака зодіаку з неперевершеним даром переконання

02:35

Гороскоп на літо 2022: 5 знаків зодіаку чекають неймовірні зміни

02:26

Іванка Трамп зустрілася з українськими біженцями в Польщі

02:02

Експолковник британської армії розповів, чому російські окупанти регулярно терплять невдачі

01:32

Час завалювання трупами минув: експерт пояснив, чому Росії ніким і нічим воювати в Україні

01:09

Путін готовий на будь-які звірства: Україні загрожує нова Буча і Маріуполь - історикВідео

00:51

Прикмети на 25 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:30

Ксенія Мішина розповіла, про що почала спілкуватися з Олександром Еллертом під час війни

24 травня, вівторок
23:56

З сімох людей вижили лише двоє: матір з дитиною викинуло з авто після обстрілу окупантівВідео

23:48

"Ми ледь-ледь вигрібаємо там": Арестович розповів про новий котел на сході УкраїниВідео

23:43

Зеленський вказав на головну помилку Росії у війні проти України

Реклама
23:43

Підтримка України у війні проти РФ: експерт пояснив інтерес ВашингтонаВідео

23:31

Леоніда Агутіна викрили в зрадах Анжеліці Варум

23:23

"Краще б не приїжджав!": Тоня Матвієнко зустрілася з коханим у Німеччині і прокоментувала розлучення

23:20

У Росії розганяють фейк щодо причетності України до створення віспи мавп

23:14

Учасника " Що? Де? Коли?"заарештували за "реабілітацію нацизму"

22:50

Лідер Kalush Orchestr зізнався, чи знали організатори Євробачення заздалегідь про МаріупольВідео

22:40

Андрій Хливнюк поїхав на схід України, де ведуться найзапекліші бої

22:22

Звірства на Київщині: чи розбирали рашисти пральні машини на деталі для танків

22:00

Скільки ракет залишилося у Росії: військовий експерт дав відповідьВідео

21:58

Знищують все навколо: Севєродонецьк перетворюється на руїни, ситуація погіршується

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти