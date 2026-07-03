Путін може піти на новий крок у війні проти України: військовий попередив про загрозу

Кремль може вдатися до точкового поповнення армії замість призову. Військовий пояснив, чому РФ обирає такий сценарій і на що він розрахований.

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Військовий оцінив загрозу оголошення мобілізації в РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ГУР МО

Про що сказав Антон Дзюбенко:

Росія навряд чи проводитиме масштабну масову мобілізацію

Кремль боїться посилення тривожних настроїв у суспільстві

Поповнення армії РФ буде точковим під поточні потреби фронту

Росія може вдатися до нового етапу поповнення своїх військ, однак, найімовірніше, не повторюватиме сценарій масштабної мобілізації. Кремль намагатиметься знайти баланс між потребами фронту та ризиком зростання невдоволення всередині країни. Про це повідомив начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Антон Дзюбенко в інтерв'ю виданню Главреду.

"Я думаю, що мобілізація буде частковою. Навряд чи Кремлю потрібна масова мобілізація, яка може посилити невдоволення в суспільстві. Адже ворог уже використав досить значний ресурс, укладаючи контракти за гроші з ув’язненими. Тоді ряди їхньої армії поповнили, умовно кажучи, не найкращі представники Російської Федерації. Тому в такій ситуації росіяни розуміють, що існує ризик мобілізації всіх", - зазначив військовий. відео дня

За словами військового, подальші рішення Кремля визначатимуться насамперед оперативними потребами на полі бою.

"Принаймні на цьому етапі війни російська мобілізація, найімовірніше, буде не масовою, а точковою. Щоб задовольнити потреби, які є актуальними для ворога на даний момент, або реалізувати поточні плани й завдання", - наголосив він.

Окремо військовий звернув увагу на стратегічні пріоритети російського командування, від яких залежатимуть подальші кадрові рішення.

"Зараз головною метою для росіян залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей. Тому варто очікувати мобілізації", - сказав Дзюбенко.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що характер війни істотно змінився і результати вже не визначаються лише кількістю людей. Він пояснив, що масова мобілізація не дасть переваги через зростання ролі дронів і зміну тактики ведення бою. За його словами, штурми з використанням техніки стали рідкісними, а будь-яка бронетехніка на полі бою може проіснувати недовго.

Політичний аналітик Іван Преображенський зазначив, що є лише один сценарій для запуску повномасштабної мобілізації - упевненість у швидкій перемозі. Політолог також вказав, що підготовка великої кількості мобілізованих потребує кількох місяців для забезпечення, екіпірування та підготовки.

Глава ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що за оцінкою РНБО нова мобілізація не змінить кардинально ситуацію на фронті. Він наголосив, що поповнення втрат особового складу буде головною метою можливого набору. За його словами, нинішні втрати перевищують темпи поповнення армії, тому додатковий набір здебільшого замінюватиме вибулих зі служби.

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Про персону: Антон Дзюбенко Антон Дзюбенко - український військовослужбовець, начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр". Він бере участь у плануванні та координації бойової роботи підрозділу БПЛА, який виконує розвідувальні та ударні завдання на одному з найскладніших напрямків російсько-української війни. Антон Дзюбенко також бере участь у розвитку системи підготовки операторів БПЛА та рекрутингу до свого підрозділу.

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