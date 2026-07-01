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"Вікно можливостей відкрите": у Міноборони назвали умову, яка може змінити хід війни

Юрій Берендій
1 липня 2026, 15:27
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В Міноборони пояснили, чому саме зараз важливо прискорити військову допомогу. Україна змінює пріоритети запитів і готує нові технологічні переваги.
У Міноборони назвали умову, яка може змінити хід війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

Про що сказав Михайло Федоров:

  • Україна отримала вікно можливостей для тиску на Росію
  • Перемога в кожному новому технологічному циклі є критичною
  • Київ закликає партнерів швидше виділяти кошти на озброєння

Україна отримала "вікно можливостей" для посилення тиску на країну-агресорку Росію та прагне використати його максимально ефективно. Ключову роль у цьому відіграють технологічні рішення, розвиток далекобійних спроможностей і своєчасна підтримка міжнародних партнерів. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час спільного пресбрифінгу з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, передає Укрінформ.

"Дійсно, вважаємо, що є "вікно можливостей", ми це з вами бачимо. Цифри всім відомі по тому, що травень був одним із найбільш успішних місяців за останні роки. Що стосується, скільки Україна деокупувала територій, порівнюючи з тим, наскільки просунулася Росія і скільки втрат було у російської армії, плюс ми бачимо, як працює логістичний локдаун", - сказав Федоров.

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Водночас у Міноборони наголошують, що противник також адаптується до нових умов ведення війни. Саме тому Україна прагне не лише використовувати наявні переваги, а й формувати наступний етап технологічної переваги.

"Звичайно, Росія намагається розбудувати систему малих мобільно-вогневих груп, завести багато РЕБ. Вони протидіють і розбудовують свою власну систему. Ми працюємо над наступним відкриттям вікна можливостей, а не чекаємо, що це буде зачинятися, тому перемога в кожному технологічному циклі важлива і нам потрібно в це інвестувати", - наголосив міністр.

Окремий акцент Федоров зробив на співпраці із союзниками. За його словами, Київ постійно коригує свої запити, пояснюючи партнерам, які види озброєння та фінансування зараз мають найбільший ефект. Зокрема, Україна пропонує переорієнтовувати ресурси на далекобійну зброю та ударні дрони середнього радіуса дії, а також прискорювати виділення вже погоджених коштів.

Міністр повідомив, що Велика Британія надасть Україні 750 млн фунтів за механізмом використання заморожених російських активів, а інші країни також пришвидшують фінансування раніше оголошених пакетів допомоги. Водночас із 60 млрд, які були визначені як цільовий показник у форматі "Рамштайн" на цей рік, наразі анонсовано близько 40 млрд, причому не всі ці кошти відповідають першочерговим потребам української армії.

Глава Міноборони зазначає, що відкритий діалог із союзниками дозволяє не лише отримувати підтримку, а й підвищувати її ефективність відповідно до реальної ситуації на фронті.

"Важливо, що я впевнений, що партнери це розуміють, тому що вони бачать, як послідовно ми рухаємося з тим, що ми раніше анонсували, і допомогу, яку ми отримували і отримуємо, ми пояснюємо, як ми використовуємо. Іноді навіть відмовляємося від певних категорій зброї, тому що пояснюємо, що для досягнення наших цілей нам потрібна трохи інша допомога. Тому, будь ласка, виділяйте швидше гроші або змініть ту допомогу, яка була до цього, як, наприклад, коротку артилерію на дальню або перекинути гроші з певного напрямку, який стосується ремонтів, на закупівлю middle-strike дронів. Це щоденна робота над тим, як покращити якість допомоги і пояснити всім партнерам, що, дивіться, вікно можливостей є, ним потрібно скористатися", - зазначив Федоров.

За словами міністра, Україна вже працює над наступними рішеннями, які дозволять і надалі нарощувати власні спроможності та зберігати ініціативу.

"Але, незважаючи на все, ми працюємо над відкриттям інших вікон для нашої країни. Я думаю, з кожним місяцем партнери будуть бачити нашу послідовність, силу, як ми нарощуємо наші можливості і завдаємо ударів ворогу", - підсумував Федоров.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Що відомо про нову фазу війни за Крим - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що, на його думку, розпочався масштабний етап операції, спрямованої на витіснення російських військ із тимчасово окупованого Криму.

Він зазначив, що найближчим часом окупаційне угруповання може зіткнутися з серйозними труднощами, які ускладнять утримання півострова. Експерт вважає, що одним із ключових досягнень стало порушення основних логістичних маршрутів до Криму, а наступним завданням є збереження їх під вогневим контролем і послідовне знищення російських засобів протиповітряної оборони.

Жданов також зазначив, що у разі успішного послаблення російської системи ППО ураження численних військових об'єктів на території Криму залежатиме насамперед від часу та наявних технічних можливостей Сил оборони України.

"Тому можна констатувати: розпочалася масштабна операція з витіснення російських військ з території Кримського півострова", - підсумував він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські дрони повторно уразили центр космічного звʼязку "Дубна". Він зауважив, що покрокова операція далекобійних ударів має на меті ускладнити розвідку і координацію російських сил. За повідомленням, атака відбулася 30 червня, обʼєкт розташований понад 500 кілометрів від кордону і раніше вже піддавався ударам чотири рази.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про можливі напрямки нового наступу з півночі. Він підкреслив, що наступ з Брянської області вважається найімовірнішим сценарієм згідно з оцінками командування. У повідомленні зазначається, що ворог ставить за мету розтягнути фронт і що варіант удару з території Білорусі наразі оцінюється як малоймовірний.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили перспективи захоплення Донецької області російськими силами. Вони вказали, що щоб закрити питання з Донеччиною Росії необхідно окупувати ще близько 5 305 квадратних кілометрів. За даними ISW, поточні темпи просування становлять близько 3,79 кв. км на добу, тоді як торік цей показник був близько 16,65 кв. км на добу.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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