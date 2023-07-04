Треба більше часу: у ГУР пояснили, чому ЗСУ наступають "повільно"

Окупанти готувались до українського контрнаступу заздалегідь, тому підготували фортифікаційні споруди та замінували території.

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Контрнаступ ЗСУ повільніший, ніж очікувалось / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Українські військові пішли у контрнаступ, але темпи просування вперед не такі швидкі. Російські окупанти заздалегідь готувались до контрнаступу ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Окупанти мінували українські території, створювали лінії оборони та фортифікаційні інженерні споруди. Все це заважає українським військовим та потребує більшого часу і зусиль для просування.

"І враховуючи, що українська армія та сили безпеки і оборони рахуються з життям людей і мають на меті збереження життя особового складу, то, звичайно, що ці перешкоди не долаються за допомогою інструменту "м'ясних атак", як це робить ворог", - сказав Юсов.

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Контрнаступ ВСУ

В Інституті вивчення війни повідомили, що Збройні сили України здійснили контрнаступні операції на шести ділянках фронту. На деяких з них домоглися успіхів.

Видання The Washington Post з посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ВСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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