Росіян беруть змором: британський адмірал розкрив стратегію контрнаступу ЗСУ

Україна за останній час зайняла більше позицій, ніж Росія за останній рік, нагадав Ентоні Радакін.

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Ентоні Радакін висловився щодо контрнаступу ЗСУ / Facebook / Tony-Radakin, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Начальник штабу оборони Британії, адмірал Ентоні Радакін прокоментував ситуацію навколо контрнаступу Збройних сил України.

Він звернув увагу на те, що контрнаступ українських військових "повною мірою" поки все ще не почався. Про це йдеться в повідомленні The Guardian.

Британський воєначальник вважає, що підрозділи ЗСУ намагаються "взяти змором, розтягнути і завдавати ударів" по російських окупантах. Головна мета українських захисників - пробити оборону РФ.

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Разом з тим він зазначив, що несправедливо прив'язувати Україну до часових рамок контрнаступу і говорити про те, що він нібито "йде повільно".

"Навіть за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж Росія за останній рік... Росія настільки слабка, що у неї немає сил для значного контрнаступу", — додав Радакін.

Контрнаступ ВСУ

Український літній контрнаступ чекає успіх, а недавні скромні досягнення є лише" превью " до прийдешніх результатами. Про це раніше заявив міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу і заявляє, що деокупація кількох сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" в запланованому Києвом наступі. Також Резніков заявив, що ЗСУ досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресора Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил знаходиться на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців. Про це раніше сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американського військового.

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