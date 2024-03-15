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Блінкен попередив Іран про далекобійні ракети для РФ: США готують жорстку відповідь

Юлія Закрепа
15 березня 2024, 19:53
Сполучені Штати Америки застерегли Іран від поставок РФ далекобійних ракет для країни-агресорки Росії.
Блінкен попередив Іран про далекобійні ракети для РФ: США готують жорстку відповідь
Блінкен попередив Іран про наслідки співпраці з РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

У п'ятницю, 15 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Відні заявив, що Сполучені Штати застерегли Іран від поставок РФ далекобійних ракет, які можуть бути використані на війні проти України.

"Ми надіслали дуже чіткі сигнали Ірану не робити цього. І це стало предметом серйозних розмов між низкою країн Європи та США", - зазначив Блінкен, говорячи про ймовірність поставок Іраном далекобійних ракет РФ для їхнього подальшого використання на війні проти України, передає Укрінформ.

Він зауважив, що наразі занепокоєння щодо можливості таких поставок є великим, однак США готові рішуче відреагувати на це.

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"Занепокоєння щодо такої можливості, і готовність відреагувати на це, якщо це буде необхідно, є дуже реальними та дуже сильними", - сказав Блінкен.

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети?

Fateh-110 - іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета розроблена Іраном на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" - шляхом додавання системи наведення.

2010 року Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску та можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування та удару. Дальність польоту ракети заявлено як 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на мету.

Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить сімейству Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

Нагадаємо, що Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США. До кінця березня боєприпаси для частини систем протиповітряної оборони України можуть фактично закінчитися, пишуть журналісти видання The Washington Post.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Україна отримає допомогу від США, але її формат буде іншим. У США планують створити новий проект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятися від попереднього.

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війна в Україні новини США ЗСУ Іран Ентоні Блінкен
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