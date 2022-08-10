Трагічна ніч на Дніпропетровщині: ворог накрив "Градами" житлові будинки, 11 людей загинули

У ніч на 10 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську область / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Минулої ночі російські загарбники обстріляли з РСЗВ Град Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 13 - отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Трагічна ніч... У Нікопольському районі російська армія вбила 11 осіб, поранила - 13. Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Направив по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно вдарив, коли люди спали в своїх будинках. Під вогонь потрапили Марганець і Мировська громада", - написав Резніченко в Telegram.

За його словами, в Марганці 10 людей загинули, 11 - постраждали. Десять - у лікарні, семеро з них важкі. У місті пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, Палац культури, гуртожиток, дві школи, будівлю міськради та ще кілька адміністративних приміщень.

Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч місцевих жителів залишалися без світла. Працюють аварійні бригади електриків.

У Вишетарасівці мировської громади загинула одна жінка. Її будинок повністю зруйновано ворожим снарядом. У селі пошкоджено 11 приватних будинків та газопроводи. До тисячі людей залишилися без газу.

"Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями в лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується вдома", - додав він.

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Як повідомляв Главред, 4 серпня окупанти обстріляли Торецк. Російські загарбники вдарили по населеному пункту з артилерії та влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 8 осіб, ще четверо - були поранені. Відомо про те, що серед постраждалих було троє дітей.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав обстріл Торецька Донецької області черговим терактом, який здійснює Росія.

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